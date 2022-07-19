أبرزهم «السقا وإياد نصار».. فنانون يقتحمون المنصات الرقمية للمرة الأولى

قرر بعض الفنانين النجوم تقديم أعمال فنية لأول مرة عبر المنصات الرقمية الحديثة ، مثل النجم أحمد السقا الذي يقدم مسلسل وزن ريشة الأيام القادمة ، تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

كذلك النجمان إياد نصار وريهام عبد الغفور يقتحمان لأول مرة عالم المنصات الرقمية بمسلسل وش وظهر تأليف شادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف.

أيضا اقتحم النجم خالد الصاوي عالم المنصات لأول مرة في مسلسل الثمانية ، ويشارك في بطولته معه آسر ياسين وغادة عادل.

أيمن سلامة : معظم النجوم سيتجهون لتقديم أعمال فنية مختلفة عبر المنصات الرقمية

أعرب المؤلف أيمن سلامة للمال فقال : إن المستقبل خلال الـ 15 سنة القادمة سيكون من نصيب المنصات الرقمية الحديثة وسيختفي جهاز التلفزيون تماما وسيصبح شيئا قديما مثل أجهزة الكاسيت والفيديو.

وأشار إلى أنه في البيوت الأمريكية الحديثة لم يعد هناك تصميمات بها مداخل ومخارج لجهاز التلفزيون ، وأصبحت المنصات الرقمية هي الموجودة حاليا مع كثير من الأشخاص.

وأوضح سلامة أن معظم النجوم سيتجهون لتقديم أعمال فنية مختلفة عبر المنصات الرقمية ، مثل أحمد السقا ودرة وغيرهما ومنذ فترة قدمت النجمة هند صبري مسلسلا أيضا حقق مشاهدة كبيرة على منصة نتفليكس العالمية.

وأكد أيضا أن أساتذة أمريكيين في الإعلام أكدوا أن المنصات الرقمية ستلغى جهاز التلفزيون تماما بعد 10 سنوات أو 15 سنة على الأكثر.

مجدي نور : ما يميزها أن حلقاتها قليلة لذلك تكون القصة للعمل الفني مشوقة ومركزة بدرجة كبيرة

ويرى المنتج الفني مجدي نور أنه برغم أن المشاهد مازال مرتبطا بالدراما التليفزيونية في شهر رمضان تحديدا ، لكن المنصات ميزتها أنها تخلو من الإعلانات الطويلة.

ويضيف أن ما يميزها أن حلقاتها قليلة لذلك تكن القصة للعمل الفني مشوقة ومركزة بدرجة كبيرة ، ومنصات معينة مثل نتفليكس وشاهد يطلبان معايير واشتراطات لما يقدمانه للجمهور .

ونوه بأنه ليس مغامرة فنية أن يقدم أحمد السقا مسلسلا عبر منصة رقمية ، وكذلك مسلسل الثمانية الذي يعرض على منصة شاهد فيه صورة مميزة من حيث الديكور والتصوير كأننا نشاهد مسلسلا أو فيلما سينمائيا أجنبيا ، بالإضافة لتواجد الإمكانيات الضخمة المنفقة على العمل.

وقال أيضا إن تواجد المنصات الرقمية يوفر فرصا كبيرة لنا في السوق للعمل طيلة الوقت في مسلسلات وأفلام سينمائية معروضة عليها.

حازم متولي : المسلسلات عبر المنصات الرقمية الحديثة تقدم فكرا ووجوها جديدة

وأعرب المؤلف حازم متولي أن السنين القادمة لن تكون هناك قنوات تليفزيونية وأغلب القنوات تصمم منصات خاصة بها مثل إم بي سي وإي آرتي أيضا تصمم منصة حاليا لها.

وأردف أن المنصات الرقمية هي قنوات العصر الحديث ، ولم يعد العاملون بالسوق الدرامية مضطرين لتقديم مسلسل مكون من 30 حلقة وأصبحت الأعمال الفنية أكثر تركيزا وجودة فنية.

إضافة إلى أن الموضوعات التي تقدم للمنصات الرقمية أكثر جرأة من المسلسلات التليفزيونية ، مؤكدا أن مسلسل وش وضهر تجربة درامية مهمة تعرض حاليا لإياد نصار وريهام عبد الغفور ، وأيضا مسلسل ريفو الذي عرض مؤخرا كان مميزا.

حيث إن المسلسلات عبر المنصات الرقمية الحديثة ، تقدم فكرا جديدا ووجوها جديدة تماما حتى النجوم أنفسهم في مسلسلات المنصات الرقمية نشعر أنهم يقدمون أداء تمثيليا مختلفا مثلما ظهر إياد نصار في مسلسل وش وضهر ، فموسم شهر رمضان المكون من 30 حلقة لن يكون موجودا خلال الأعوام القادمة.