أبرزهم اختلاس موظف 3 ملايين جنيه.. 7 قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال

كشفت مباحث الأموال العامة 7 قضايا جدد من كسب غير مشروع وغسل أموال واحتيال مصرفي وتجارة بالنقد الأجنبي، وأبرزهم اختلاس موظف كيميائي بأحد المستشفيات مبلغ 3 ملايين جنيه، بعد استغلال وظيفته.

وتوضح “المال” تفاصيل القضايا الجديدة التي ضبطتها مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضمن جهودها لمكافحة جرائم الفساد الوظيفي وإدخالها في ذمتهم المالية، الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

كسب غير مشروع من اختلاس الأدوية

ترجع تفاصيل قضية الكسب غير المشروع، لتأكيد تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، أن كيميائي متعاقد بأحد المستشفيات، مقيم الساحل القاهرة، استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كأمين مخزن بها، واختلس أدوية عهدته قدرت بمبلغ مالي قدره مليوني و836 ألفًا و436 جنيهًا.

وأشارت التحريات إلى سابقة اتهام المذكور في عدة قضايا مخدرات، إختلاس، سرقة، شيكات، أخرهم قضية محكوم فيها عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضي على المذكور لقيامه بقتل خطيب كريمته.

يشار إلى أنه عقب ضبط المذكور في تلك القضية، تبين استخراجه عدة بطاقات تحقيق شخصية بأسماء وهمية ومختلفة للهروب من إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكدت التحريات أن الأمر عاد عليه بالمنفعة وتكوينه وذويه ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة من الوظيفة العامة، تمثلت في شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات، بإسمه ونجلته وزوجته.

فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

الاستيلاء على أموال ماكينات بنك أثناء الجرد

على صعيد متصل، ضبطت المباحث عاملة بشركة خدمات عامة، مقيمة بالقاهرة، لاستغلال طبيعة عملها كعاملة خدمات بفرع أحد البنوك بحلوان، وتواجدها أمام الفرع رفقة موظفي البنك القائمين بعمليات جرد المبالغ المالية الخاصة بماكينة الفرع.

وأوهمت الموظفين بمساعدتهم في إجراء عمليات الجرد وتنظيف الماكينة والصيانة، وبعد ذلك غافلتهم واستولت على مبالغ مالية قدرها 15600 جنيه من الماكينة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

تجارة العملة

وفي تجارة العملة، ضبطت الأموال العامة تاجر جلود، مقيم بالقاهرة، بتهمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق بمجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهته اعترف بنشاطه بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

غسل الأموال من حصيلة النصب

وتورط أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج، محبوس على ذمة قضية نصب، في غسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال تجارة الأراضب والعقارات.

وأكدت التحريات الأمنية أنه تلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه مقابل أرباح، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها.

ولجأ المذكور إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة.

وأوضحت تحريات الأمن أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

مطابع غير مرخصة

وشنت مباحث الأموال العامة حملة مُكبرة على المطابع، بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة.

وأسفرت عن ضبط 3 قضايا لمطابع تعمل بدون ترخيص، وألقى القبض على القائمين على العمل عليها، واتخذت معهم الإجراءات القانونية.