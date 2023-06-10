أبرزهم أصالة.. نجوم الفن يهنئون ماريتا الحلاني بحفل زفافها

حرص عدد من نجوم الفن والغناء على تهئنة النجمة الشابة ماريتا الحلاني ابنة النجم عاصي الحلاني بحفل زفافها على عريسها كميل أبي خليل الذي أقيم الجمعة الماضية بمنطقة “البقاع” بمنزل عاصي الحلاني بحضور أسرة العروسين والإعلامي اللبناني نيشان وبعض الأصدقاء.

وكانت النجمة أصالة نصري أبرز المهنئين لماريتا الحلاني بحفل الزفاف عبر حسابها الرسمي فقالت ” كلّ الأيّام الحلوة بتمنى لك ياها حلوتنا الطيبة ماريتا فرحت لفرحك وبدعي لك الله يحفظ لك حبايبك أبوكي القمر حبيبنا عاصي اللي عيونه كانت بتحكي حكاية طفله قلبه فيها معلّق وشايفها عروس وكلنا شفناكي بعيونه .. الله يحفظكم ويديم الأفراح بقلوبكم وكلّ يوم بعمرك تحتفلي بالحب والسعاده ماتفارقكم”.

وردت ماريتا على أصالة فقالت” كلامك أثر فيا كتير شكرا من قلبي على محبتك الصادقة، كل الحب لإلك ولعيلتك، الله يحميكن ويخليكن لبعض يا رب”.

كما هنأت النجمة إليسا أيضا ماريتا فقالت عبر حسابها الرسمي ” تويتر لها ولزوجها ” بتشبهو بعض بالتربية والأخلاق والحب وبتمنالكن حياة سعيدة كلها طاقة ومحبة متل عيلتكن اللي فخورة فيكن اليوم وكل يوم”.

وعلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب فقالت : “ألف مبروك ماريتا وكميل شو حلوين .. تضلوا كل العمر سوا وتبقوا يا عاصي وكوليت دايما فرحانين بوجودهم حواليكن وعقبال الوليد ودانا كمان»، بينما قالت يارا: «شو هالعروس القمريا حياااااتي ما أحلاكم.. ألف ألف مبرووووك الله يبارك حياتكم ويوفقكم ويهنّيكم ويعطيكم إيام حلوه متلكم”.