أبرزهم «أبو تريكة» و«تركي آل الشيخ».. ماذا قالوا عن تتويج الأهلي باللقب 42؟

بعد أن توّج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب الدوري المصري رقم 42، عقب خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف، أعرب العديد من لاعبي الفريق السابق عن سعادتهم على طريقتهم الخاصة بهذا اللقب.

البداية كانت عن طريق المستشار تركي آل الشيخ، الذي أكد في أكثر من موقف انتماءه للأهلي، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: «مبروك الدوري الحمدلله وعقبال التاسعة في إفريقيا يارب».

وتحدث محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، عن الدوري وتتويج الأهلي، حيث كتب: «يعني إيه الدوري المصري.. الكل يعيش الوهم.. والأهلي ياخد الدوري. مبروك يا أهلي الدوري رقم 42».

وكتب عماد متعب عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مبروك الدوري يا رجالة».

فيما قال محمود حسن تريزيجيه: «ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره بالفوز بالدوري رقم 42.

وأعرب وائل جمعة عن سعادته باللقب رقم 42، حيث كتب: «مبروك الدوري يا أهلي، هدفنا وفرحتنا الكبيرة في دوري الأبطال وما زالت أهدافنا غيررررر».

وبدوره، هنأ الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم النادي الأهلي بتتويجه، حيث كتب: «قبل 7 جولات من ختام البطولة وللموسم 5 على التوالي وللمرة 42 في تاريخه، الأهلي بطل الدوري المصري، ألف مبروك للشياطين الحمر وجماهير القلعة الحمراء».