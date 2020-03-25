سيـــاســة

أبرزها منع الخروج من 13 مدينة.. إجراءات احترازية جديدة في السعودية لمواجة كورونا

يأتي ذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين
المال - خاص 12:52 م, الأربعاء, 25 مارس 20 12:52 م, الأربعاء, 25 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر.

ويأتي ذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، قد أصدر الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.

وجاءت الإجراءات كالتالي:

أولاً : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانياً : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثاً: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصراً من يوم الخميس الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

رابعاً: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامساً: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، وقد أعلن أمس الثلاثاء تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب «كورونا»

المال - خاص 9:31 ص, الخميس, 12 مارس 20

شاهد الملك سلمان يستقبل السفراء الجدد ويعطيهم توجيهاته (صور)

المال - خاص 1:22 م, الأحد, 8 مارس 20

أوامر ملكية بحركة تغييرات في الوزراء والهيئات في السعودية

محمود خاطر 6:01 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20

قناة إسرائيلية تذيع تقريرا مصورا من قلب السعودية (فيديو)

المال - خاص 3:29 م, السبت, 25 يناير 20

الخارجية السعودية تعرب عن بالغ الحزن لقيام أحد المتدربين السعوديين بإطلاق النار فى فلوريدا

محمد بدر 1:56 ص, السبت, 7 ديسمبر 19

السعودية تعفي وزير النقل وتعين رئيسا لهيئة الذكاء الاصطناعي

المال - خاص 9:04 م, الأربعاء, 23 أكتوبر 19