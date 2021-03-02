أبرزها «مستريح» جمّع 17.4 مليون جنيه.. أحدث قضايا النصب بالمحافظات

كشفت أجهزة الأمن عن 5 قضايا في النصب على المواطنين، في محافظات الغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة والإسكندرية، أبرزها مستريح جمّع مبلغ قيمته 17.4 مليون جنيه، وآخر 3 ملايين جنيه، والاحتيال لجمع مبالغ مالية بوهم توفير وحدات سكنية.

مستريح ووالدته جمعا ملايين من المواطنين

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من عدد من المواطنين اتهموا فيها سيدة ونجلها -مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية- عن تلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وممارسة المتهمين المشار إليهما نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال تجارة الأدوية مقابل أرباح.

وأوضحت التحريات أنهما تمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 17 مليونًا و450 جنيهًا، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح، ورفضا رد أصل المبالغ المالية المسـتولي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع نجلها “هارب”.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

النصب ببيع أجهزة كهربائية

وفي الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص -له معلومات جنائية، أنشأ صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأسماء وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين، بإيهامهم بقدرته على توفير منتجات شركتين للأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة لهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر خدمة “الدفع الإلكتروني”.

وعثر بحوزته على هاتفين محمول، 14حافظة لشرائح هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الإتصالات فارغين استخدمها المتهم في ارتكاب جرائم، 2 كارت فيزا.

وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على النصب على العديد من المواطنين، من خلال الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مادية، وإنفاقه كافة المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء جرائمه.

توظيف أموال وهمي في تجارة الخردة

وبمحافظة القليوبية، ضبطت الأجهزة الأمنية من شخص وزوجته -مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان- بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، وتلقي مبالغ مالية منهم تجاوزت 3 ملايين جنيه، بزعم استثمارها بمجال تجارة الحديد الخردة، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم بسداد الأرباح لفترات زمنية، وامتنعا عن سدادها أو رد أصل المبلغ.

النصب بتأشيرات السفر

وفي الإسكندرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة، يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، من خلال إنشاء وإدارة العديد من حسابات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وزعمها قدرتها استخراج تأشيرات دخول لبعض الدول العربية والأجنبية واستخراج الموافقات الأمنية اللازمة وتجديد الإقامات لبعض الجانب بالبلاد نظير مبالغ مالية.

فضلاً عن ممارسة تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، مقابل حصولها على عمولة مالية عن كل عملية إيداع بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء تواجدها بمحيط ميناء القاهرة الجوي.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه فنيًا، وتبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تزوير للحصول على وحدات سكنية حكومية

وبالقاهرة، ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطل يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال تزوير وتقليد الأختام الحكومية المزورة الخاصة بفواتير سداد الكهرباء بأسماء مواطنين غير مقيمين بالمناطق العشوائية، التي أزالتها الدولة بغرض الاستفادة من إثبات إقامتهم بتلك المناطق للحصول على وحدات سكنية حكومية.

وعُثر بحوزته على إقرارات إستلام وحدة سكنية خالية البيانات، وشهادة دراسية تفيد حصوله على بكالوريوس “مزورة بالكامل”، مبلغ مالي، هاتف محمول، جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه تبين “احتوائه على صور من المستندات المضبوطة”.