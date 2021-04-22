أبرزها «مستريح» جمّع 10 ملايين جنيه.. تفاصيل 7 قضايا توظيف أموال وتجارة عملة وتزوير (صور)

كشفت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عن 7 قضايا جدد متعلقة بتجارة العملة وتزوير الأوراق والنصب بقناع توظيف أموال في التجارة، أبرزها اشتراك مستريح مع سيدة للإيقاع بضحاياه تحت قناع الاستثمار بمجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل، وتجميع 10 ملايين جنيه من المواطنين، وآخر نصب على راغبي حجز الرحلات السياحية الداخلية.

وننشر تفاصيل أحدث قضايا توظيف أموال وتجارة عملة والتزوير، بعد ضبط المتهمين عقب بلاغات تقدم بها الضحايا للجهات الأمنية في محافظات القاهرة ودمياط والبحيرة والمنيا وقنا.

توظيف أموال وهمي في تجارة المنظفات

في تفاصيل القضية الأولى، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “فرع الإدارة بشمال الصعيد”، بلاغًا من 5 مواطنين ضد شخص وسيدة بتهمة تلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها بمجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم الاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة، وأكدت تلقي المشكو في حقهما مبالغ مالية من الشاكين، بلغت 10 ملايين جنيه، وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها، مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم.

وأضافت التحريات أنه عقب ذلك امتنع المتهمين عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بالمُخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

النصب برحلات سياحية

وفي القضية الثانية، تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من عددٍ من المواطنين عن تعرضهم لوقائع نصب على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة شركات سياحية وإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والإعلان عن رحلات سياحية داخل البلاد والتحصل من ضحاياه على مبالغ مالية.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، شخص يوجد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه وبحوزته هاتفي محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تُشير على ارتكابه تلك الوقائع.

وعثر على محفظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الاتصالات، والمحول عليها المبالغ المتحصلة من جرائمه وما يفيد سحبها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع، مضيفًا أنه أنفق جزءً من المبالغ المالية المُتحصل عليها لشراء دراجة نارية، وضبطت بحوزته وما تبقى منها على احتياجاته.

تجارة الأعلاف فخ “مستريح” لضحاياه

وفي كفر الشيخ القضية الثالثة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط “مستريح” نصب على عدد من المواطنين، وتحصل منهم على مبالغ مالية، بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه بدعوى توظيف أموال في تجارة الأعلاف مقابل أرباح شهرية، إلا أنه انقطع عن تسديد الأرباح ولاذ بالفرار.

وبمواجهته أقر بوجود معاملات مالية بينه والشاكين، إلا أنه تعثر ماديًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

تجارة عملة

والقضية الرابعة في تجارة العملة، بعدما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أن شخص مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يتاجر في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف.

وعقب ذلك يستبدلها المتهم من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عملات “محلية، أجنبية”، إيصال إستبدال عملة منسوب لأحد البنوك باسم المتهم المذكور، هاتفي محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاط المتهم المُؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تجميع مدخرات العاملين بالخارج

وفي المنيا القضية الخامسة، أكدتها معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشمال الصعيد أن شخص وشقيقه -يعمل بإحدى الدول- مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار، وراء تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول يستلمها ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يرسلها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغت مليون جنيه.

تزوير تقارير هندسية

وفي تزوير المحررات الرسمية، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من صاحب مكتب استشارات هندسية -مقيم بدائرة قسم شرطة قنا- عن إصدار شخص تقارير استشارية هندسية وتقليد توقيعه عليها، وتحمل بصمة كلاشيه باسم المكتب الخاص به “على خلاف الحقيقة”.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، أصدر عدد من التقارير الاستشارية الهندسية “تفيد السلامة الإنشائية لعدد من العقارات المخالفة، ممهورة بكلاشيه باسم مكتب الاستشارات الهندسية الخاص بالمُبلغ، وتقديمها ضمن المستندات المقدمة للجهات المعنية مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتقليد توقيع الشاكي على التقارير الهندسية، واصطناع الكلاشيه الممهور به التقارير بإحدى مكاتب الزنكوغراف.

تزييف حساب بنكي للحصول على قرض

وفي البحيرة القضية السابعة، حيث ضبط شخص اصطنع كشف حساب بنكي مزور ضمن محاولته الحصول على قرض بموجبه، بعدما كشفت الواقعة معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا.

وأوضحت التحريات أن شخص مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تقدم بأوراق ومستندات لأحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر -على خلاف الحقيقة- يفيد بأن حسابه طرف البنك كمدين قيمته مبلغ مليون جنيه حتى يتمكن من الحصول على قرض قيمته مليون جنيه مصري.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف المتهم أنه اصطنع كشف الحساب المزور باستخدام برنامج “فوتوشوب” وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهي الإنترنت، وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول علي القرض.