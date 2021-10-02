أبرزها كشف غموض 313 جريمة.. جهود «الداخلية» خلال سبتمبر

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، عن غموض 313 جريمة خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، بإجمالي 522 متهمًا، خلال شهر سبتمبر الماضي، وتمكن من إعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 160 قضية أحداث.

الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية

وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن جهودها أسفرت عن مصرع 7 عناصر إجرامية، وضبط 1863 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط، الجيزة، الغربية، السويس، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، سوهاج، القليوبية، المنيا، قنا، البحرالأحمر، دمياط، الأقصر، المنوفية، أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة.

وأكدت أنها ضبطت 1156 قطعة سلاح ناري، أبرزها: مدفع أر بى جى، 2 رشاش، جرينوف، 171 بندقية آلية، 256 بندقية خرطوش، 47 مسدس، 678 فرد محلي، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وقالت الداخلية إن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها: قتل، سرقة، مخدرات، سلاح.

ضبط 5045 قطعة سلاح

وبمجال ضبط الأسلحة النارية، ضبطت 5045 قطعة سلاح ناري بحوزة 4266 متهمًا، أبرزهم: مدفع أر بى جي، 1 جرينوف، 3 رشاشات، 424 بندقية آلية، 826 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 253 مسدسًا، 3537 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية، 525 خزينة، 7108 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 8 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية، أجزاء وأدوات التصنيع.

كما سقط 61 تشكيلًا عصابيًا ضموا 223 متهمًا، ارتكبوا 362 حادثًا، و815 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة.

وعثر بحوزتهم على 7 بنادق آلية، 19 بندقية “غير مششخنة”، 6 مسدسات، 195 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 584 سلاح أبيض.

تنفيذ 2.3 مليون حكم قضائي

ونفذت أجهزة الأمن 2383635 حكمًا قضائيًا، ضمت: 9856 حكم جناية من بينها (13بالإعدام، 482 بالسجن المؤبد).

وبين الأحكام المنفذة 727289 حكم جزئي، 135414 مستأنف، 1173835غرامة، 337241 مخالفة.

وبمجال مكافحة المخدرات، ضبطت 7444 قضية مواد مخدرة، خلالها 8210 متهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 25247,616 كيلو جرام، الحشيش 1431,854 كيلو جرام، الهيروين 189,713 كيلو جرام، الأستروكس 107,575 كيلو جرام، بذور القنب المخدر 25,10 كيلو جرام، الأفيون 9,368 كيلو جرام.

وتحفظت على كميات من مخدر الآيس وزنت 40,857 كيلو جرام، الفودو 5,717 كيلو جرام، القات 6 كيلو جرامات، 87732 قرص وأمبول ترامادول، 285852 قرص وأمبول مؤثر، 1882 قرص لعقار الكيبتاجون، 700 قرص إكستاسي، إبادة 52 فدانًا و4 قراريط و5 أسهم منزرعة بنبات القنب المخدر.

البؤر الإجرامية وتجارة المخدرات

واتخذت الإجراءات القانونية حيال 40 مركزًا لعلاج الإدمان غير مرخصة، 6 قضايا غسل أموال بلغوا إجماليًا قرابة 207 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المخدرات، وقدرت القيمة المالية للمخدرات بقيمة 562 مليون جنيه.

واستهدفت البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 287 متهمًا، وعثر بحوزتهم على 136 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 4 خزن، 140 قطعة سلاح أبيض، 163 قضية إتجار بالمخدرات.

ونفذت 21752 حكم قضائي متنوع، ضبط خلالها 1723 قضية متنوعة، و3 تشكيلات عصابية، ضموا 13 متهمًا، ارتكبوا 29 حادثًا، وضبط متهم هارب مطلوب، وفحصت 10942 عنصرًا إجراميًا.

