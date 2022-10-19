أبرزها عقود الرعاية وموقفي «كهربا» و«سافيو».. شركة الكرة في «الأهلي» تُحدد طلباتها قبل تسلم المهام

أرسلت شركة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس عدلي القيعي، عدة طلبات لمجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، وذلك عقب انتهاء اجتماع الشركة، الذي أقيم اليوم الأربعاء، قبل تسلم مهامها بشكل رسمي.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي، خلال تصريحات خاصة لـ”المال”، أن شركة الكرة قدمت عدة مطالب لمجلس إدارة الأهلي لتنفيذها قبل تسلم مهامها، يأتي في مقدمتها الإطلاع على كافة العقود والمستندات التي أبرمتها الشركة القديمة، برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، إضافة إلى كافة العقود التي مازالت تحت الدراسة.

وأضاف أن شركة الكرة طلبت الإطلاع على الموقف القانوني لكل لاعب لديه مشكلة داخلية أو خارجية، وذكرت على وجه التحديد موقف اللاعبان: محمود عبدالمنعم كهربا والبرازيلي بورنو سافيو، خاصًة بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت للأول فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة عليه إلى نادي الزمالك.

وأشار المصدر – رفض ذكر اسمه – إلى أن شركة الكرة طلبت أيضًا تقرير مالي باحتياجات فريق الكرة خلال 6 أشهر مقبلين وحجم الإرادات، وجميع صور عقود اللاعبين بالقيمة المالية، إضافة إلى خطاب رسمي بمهام التكليفات الفنية والإدارية وموافات الشركة بكل المنصات الإعلامية التي يمتلكها النادي.

إلى جانب ذلك، حرصت شركة الكرة على معرفة كافة عقود الرعاية التي تم التصديق عليها من أجل تحديد ما يمكن بيعه محليا وخارجيا بعيدا عن الحقوق المباعة، والإطلاع على تقارير مالية وفنية عن إدارة قطاع كرة القدم والفريق الأول خلال 4 سنوات ماضية.

كما تراجع الشركة كافة تعاقدات الأهلي من أجل معرفة حقوق رعاية اللاعبين الذين رحلوا لأندية أخرى.

وأتمت الشركة طلبتها بضرورة الاجتماع مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر، إلى جانب قطاع الناشئين ومعرفة حكم الإرادات والمصروفات مع إرسال بيان بالهيكل الإداري للفريق الأول ومهام كل وظيفة وموظف.