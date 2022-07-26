أبرزها عدم التأثر بالإعلام.. صفات نقيب الموسيقيين الجديد في أعين المتخصصين

قدم النجم القدير هاني شاكر استقالته رسميا من منصب نقيب الموسيقيين ، وتم قبول استقالته رسميا من اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ، وخلال الساعات الأخيرة تم تداول ترشيح أسماء معينة لمنصب نقيب الموسيقيين الجديد، مثل مصطفى كامل.

وسيتم فتح باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين الفترة القادمة .

طارق مرتضى : من حق أي عضو بنقابة المهن الموسيقية ترشيح نفسه لمنصب النقيب الجديد

قال طارق مرتضى المسؤول الإعلامي لنقابة الموسيقين ، إن الفترة القادمة ستشهد ترشيح أسماء مختلفة لمنصب نقيب المهن الموسيقيية ، لاسيما بعد قبول اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز أمس لاستقالة النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق .

وأشار للمال إلى أن منصب نقيب الموسيقيين الجديد سيتم الترشيح له خلال الفترة المقبلة ، وحتى الآن لم تتقدم أسماء معينة كما يتم نشر ذلك في بعض المواقع الالكترونية فذلك عار من الصحة تماما .

وأردف قائلا أنه من حق أي عضو بنقابة المهن الموسيقية ترشيح نفسه لمنصب النقيب الجديد ، طالما مر عليه 10 سنوات كعضوا بالنقابة.

ولفت إلى أنه من الصعب ترشيح عازف الايقاع سعيد الارتيسيت لمنصب نقيب الموسيقيين الجديد كما تردد اليومين الماضيين ، لاسيما بعد الأزمة التي أحدثها بينه وبين سكرتير النقابة أحمد رمضان في المؤتمر الصحفي الأخير للنقابة في وجود هاني شاكر ، الأمر الذي دفع الأخير لتقديم استقالته من منصبه كنقيبا للموسيقيين بعد توليه ذلك لسنوات .

إسلام خليل : أتمنى ترشيح الموسيقار مجدي الحسيني أو عمر خيرت لمنصب النقيب الجديد

ويرى الشاعر الغنائي اسلام خليل أن منصب نقيب الموسيقيين الجديد ، يجب ألا يكون محسوبا على أحد وليس لديه مصالح شخصية مع أي عضو بالنقابة ، مثل النجم هاني شاكر لم يكن محسوبا على أحدا لكنه لم يستطع تنفيذ قراراته وكان يعود فيها بعد اتخاذها طيلة السنين الماضية برغم مساندة الدولة له في أوقات كثيرة لحماية الفن المصري .

وأوضح خليل أن من يتقلد منصبا مهما مثل نقيب الموسيقيين ، يجب ألا يشغل باله بالإعلام ومايقال فيه عن قراراته حتى يتمسك بها ولايشعر بضغط عليه حينما يتخذ قرارا معينا .

ولفت إلى أن المطرب مصطفى كامل لايصلح لهذا المنصب لأنه شاعرغنائي في الأساس ، وحينما قام بالتلحين فذلك كان شيئا إضافيا وهو عضوا بنقابة الموسيقيين منذ سنوات كمطرب ولانعلم كيف تحقق ذلك له .

ويضيف قائلا إنه لايصلح كل عضو بالنقابة ليكون في منصب نقيب الموسيقيين حتى لو مر عليه 10 سنوات.

وأشار إلى أنه يرشح الموسيقار عازف الأورج العالمي ” مجدي الحسيني ” لمنصب النقيب الجديد أو الموسيقار عمر خيرت فهو واجهة مشرفة كبيرة لمصر، وأيضا يمكن أن يترشح المطرب القدير محمد ثروت أو محمد الحلو لو كانت حالتهما الصحية تسمح بذلك .

حلمي عبد الباقي : من يتقلد منصب النقيب يجب الأ يتأثر بأي ضغوط من الاعلام

وتمنى المطرب حلمي عبد الباقي وأحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية ، توافر في نقيب الموسيقيين الجديد صفات هامة هي أن يتعامل بما يرضي الله مع أعضاء النقابة وأن يهتم بتطوير المعاشات ومنظومة العلاج لأعضاء النقابة .

وأضاف أن من يتقلد منصب النقيب يجب ألا يتأثر بأي ضغوط من الإعلام طالما أحس أنه اتخذ القرار السليم بعد تشاوره مع مجلس إدارة نقابة الموسيقيين .

ولفت عبد الباقي الى أنه حتى الآن لم يترشح أسماء معينة لمنصب نقيب الموسيقيين الجديد ، متمنيا الخير الفترة القادمة وانتهاء أزمات النقابة التي زادت الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة وملحوظة للجمهور والوسط الفني والموسيقي .