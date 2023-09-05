أبرزها ضرب شخص لزوجته.. ملابسات 3 مقاطع فيديو منتشرة على «فيس بوك»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات عدة مقاطع فيديو متداولة عير مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا عن اعتداء شخص على آخر بسكين وضرب زوج لزوجته بالاشتراك مع أسرته، في منطقتي عين الشمس والمطرية، وكذا مساعدة مشرد في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

في الفيديو الأول، ظهر اعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مساكن عين شمس في محافظة القاهرة ، وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: شقيقان -أحدهما المصاب سالف الذكر- وطرف ثانٍ: نجار مصاب بجرح بالقدم، بسبب خلافات على أولوية المرور وعلى إثرها الطرفين اعتدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء وحدوث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة “سنجة، سكين”، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي الفيديو الثاني، توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابساته بعدما ظهرت خلاله إحدى السيدات تتضرر من تعرضها للضرب من قِبل زوجها وأهليته مما أدى لإصابتها.

وبالفحص حددت السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية وباستدعائها وسؤالها قالت إنها تضررت من زوجها للاعتداء عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.

وباستدعائه وسؤاله قال إنه توجد خلافات زوجية بينهما، وتصالح الطرفين فيما بينهما وتعهدا بعدم التعرض لها، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لصورة أحد الأشخاص مشرد في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور، حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مكان تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين عدم وجود محل إقامة له، وقدمت الرعاية اللازمة له.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.