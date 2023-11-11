أبرزها «سافو».. «التموين»: «النيل للزيوت» تنتج 20 ألف طن شهريا من المنظفات

أكد أحمد كمال المتحدث باسم الوزارة معاون الوزير خلال جولة تفقدية على شركة النيل للزيوت والمنظفات، أن الطاقة الإنتاجية للشركة من الزيوت تبلغ نحو 8 آلاف شهرياً منها 7 آلاف طن مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر.

وأضاف كمال أنه يتم إنتاج ما يقرب من 20 ألف طن منظفات من مساحيق الغسيل وخلافه والتي يعد أبرزها سافو وراندي، حيث يتم توزيعها بمحافظات والوجه البحري والقبلي، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكشف كمال عن استخدام مواد ذات جوده عالية تضاهي مثيلتها بالأسواق الخارجية، مؤكداً أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75% مما يجعلها مؤهلة للتصدير.

من جهته، قال المهندس فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات إن منتجات الشركة تتواجد في القاهرة والإسكندرية وبني سويف وجميع المحافظات الصعيد، كما أنه لدينا وكلاء في المحافظات، بجانب التوريد إلى 1300 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف حنيش أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأتوماتيك مابين المسحوق والچل، حيث تم توجيهه في البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه في السوق المحلي أيضا.

يذكر أن شركة النيل للزيوت والمنظفات تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية الداخلية.