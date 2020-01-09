أبرزها دعم المعارض.. مطالب المصدرين أمام وزيرة التجارة اليوم

يلتقى رؤساء وممثلو المجالس التصديرية اليوم، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لبحث أوضاع الصناعة والنهوض بالتصدير خلال العام الحالى، وذلك فى أول اجتماع لهم مع الوزيرة منذ توليها منصبها فى التعديل الوزارى الأخير.

وعلمت “المال” من مصادر حكومية أن المجالس أعدت قائمة بالمطالب والمقترحات اللازمة لتنمية القطاعات التصديرية لعرضها على وزيرة التجارة خلال الاجتماع.

وقالت المصادر لـ «المال» إن أبرز المطالب تتمثل فى منظومة دعم المعارض الخارجية، وسرعة صرف مستحقات رد الأعباء المتأخرة، التى تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه، كما أنه سيتم مناقشة خطة التصدير خلال 2020 وإمكانية تحقيق نحو 20 % زيادة فى الصادرات.

فى سياق آخر، قال مصدر فى المجلس التصديرى للملابس والمفروشات والغزول، إنه سيتم مخاطبة الوزيرة أيضا بشأن العمل على إتاحة حلول لتوفير التدريب الجيد لخلق عمالة مُدربة تنهض بالصناعة، وكذلك السيطرة على تكاليف الإنتاج (الغاز، والكهرباء)، والمواد الخام، عبر توفير الطاقة البديلة، وإعادة تدوير المياه، فضلا عن سرعة الانتهاء من بعض التشريعات، ومنها قانون الجمارك الجديد (جار العمل عليه بالبرلمان)، وقانون العمل (يتم مناقشته بالبرلمان)، والتأمينات الاجتماعية.

وكشف عن تحقيق صادرات المجلس بقطاعاته الثلاثة، الملابس، والمفروشات والغزل ما قيمته 3 مليارات دولار، بنمو إجمالى %3، موضحا أن الملابس الجاهزة بمفردها سجلت نموا %10، بينما سجل القطاعان الآخران نموا سالبا.

وأرجع خسائر المفروشات والغزل إلى التكلفة غير التنافسية، وتراجع وضع الأقطان المصرية، لافتا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة تُمثل %60 من قطاع المنسوجات، متوقعا تحقيقها نموا %20 فى عام 2020.

وأشار المصدر إلى أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يستهدف تحقيق صادرات قيمتها 12 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

محمد ريحان ومنى عبدالباري