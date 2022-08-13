أبرزها تعيين 30 ألف معلم .. وزير التعليم يواجه تركة ثقيلة

يقع على عاتق الدكتور رضا حجازى وزير التعليم الجديد حسم العديد من الملفات وعلى رأسها الجدل المتعلق باستمرار نظام التقييم الحديث فى الثانوية العامة.

ويتعين أيضا عليه البت فى ملف مسابقة تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات التى أعلنت عن تنظيمها “التعليم” بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأعلنت الجهتان عن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى من مسابقة تعيين المعلمين من يوم 2 وحتى 24 يوليو الماضى.

ومن المنتظر أن تحسم الوزارة ملف تعيين 30 ألف معلم لسد عجز مدرسى رياض الأطفال بالكامل قبل بداية العام الدراسى الجديد( 2023-2022).

ويأتى ملف تغيير المناهج أيضا ضمن قائمة الأولويات إذ أنه من المقرر تغيير مناهج الصف الخامس الابتدائى قبل بداية العام الدراسى الجديد فى 19 سبتمبر المقبل.