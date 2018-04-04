أبرزها تصريحات الرئيس بشأن العراق.. عناوين صحف الأربعاء 4 أبريل

المال- خاصتنشر بوابة "المال" أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الموافق 4 أبريل 2018، والتى جاء على رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي.وأبرز عناوين صحف اليوم:الأهرام* الرئيس: مصر تدعم وحدة العراق.* الرئيس: التوسع فى استخدام النظم

المال- خاص

تنشر بوابة “المال” أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الموافق 4 أبريل 2018، والتى جاء على رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي.

وأبرز عناوين صحف اليوم:

الأهرام

* الرئيس: مصر تدعم وحدة العراق.

* الرئيس: التوسع فى استخدام النظم الحديثة لترشيد استهلاك المياه.

* صبحى: القوات المسلحة تتعاون مع القيادة السياسية لإنجاز التنمية.

* العصار: قادرون على تصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة محطات الكهرباء.

* إسماعيل يبحث ترتيبات المرحلة الأولى من التأمين الصحى.

* توفير 100 مليون متر مياه سنويا وتكريم 7 رؤساء أحياء.

* المؤسسة الدولية 11.2 مليار دولار حصة مصر من التمويل.

* قطاع البترول مساهم رئيسى فى المشروعات القومية الكبرى.

* قابيل: 52.3% زيادة فى الصادرات لإسبانيا.

* القاضى: زيادة حجم الصادرات إلى 3٫26 مليار دولار.

* جهاز الاحصاء: 18.4 مليون إجمالى رؤوس الماشية بزيادة 1%.

* محافظ الوادى يتعهد بدعم المشروعات الإنتاجية للشباب.

* إحالة 6 متهمين بينهم مهندسان بمكتب حمزة إلى الجنايات فى قضية رشوة.

* مصرع 7 وإصابة 11 فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل.

* تأجيل محاكمة المتهمين فى تنظيم داعش لـ 7 مايو المقبل.

* البدرى: الأهلى لا يشبع من البطولات وهدفنا القادم كأس مصر ودورى الأبطال.

الجمهورية



* السيسي خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي: مصر تدعم وحدة العراق.

* سليم الجبوري: مصر حققت نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب.

* وزير الدفاع: المصريون.. أبهروا العالم بالتصويت لـ “الرئاسية”.

* الرئيس في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء الأثيوبي: مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع أثيوبيا.

* رئيس الوزراء يبحث آليات تطبيق التأمين الصحي.

* 52.3% زيادة في صادراتنا لإسبانيا.

* وفد الشرطة الأمريكية.. لوزيرة السياحة: احترافية الأمن المصري.. تفوقت علي الجميع.

* في سوق الأجهزة الكهربائية: الركود يضرب شارع عبدالعزيز والأزهر.

* “فحص شامل” للراغبين في العمل.. بكنترولات الثانوية.

* 70% زيادة في المنشآت التعليمية بالشرقية خلال 4 سنوات.

* “أبومكة” يواجه “متاريس” الإنجليز “ليفربول” يصارع “السيتي”.