أبرزها تحلية مياة البحر.. «البيئة» تروج 4 فرص استثمارية أمام وفد صيني

تعتزم وزارة البيئة الترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية في 4 مجالات رئيسية وهي تحويل المخلفات لطاقة، وإنتاج الطاقة الحيوية، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والسياحة البيئية، أمام وفد صيني يتضمن مجموعة من رجال الأعمال.

وقالت وزيرة البيئة فى تصريحات صحفية، إن مصر تحرص على إتاحة فرص الاستثمار والمناخي للقطاع الخاص عبر أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والترويج لكافة الفرص المتاحة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت أن تلك المجالات الاستثمارية ستتضمن طرح مجموعة من الحوافز الخضراء، وتهيئة مناخ الاستثمار البيئي في مصر.

وتابعت: إن الدولة تخطط للوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠ ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم أنها تساهم بنسبة ١٪؜ فقط من حجم الانبعاثات العالمي.

إطلاق منصة الاستثمار البيئي

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، بالعاصمة الإدارية في منتصف سبتمبر الماضي.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي، إننا عملنا على تحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، إضافة إلى منح القطاع الخاص دورا رئيسيا لتنمية الاقتصاد الأخضر.

وتابع خلال كلمته، إن الدولة وضعت مخططا طموحا في الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.