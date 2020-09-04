أبرزها بيع المترو وجزر في النيل.. 12 شائعة يرصدها مجلس الوزراء خلال أسبوع

رصد مجلس الوزراء 12 شائعة خلال الفترة (من 28 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2020) وتم نفيها جميعا، تضمنت شائعة اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، وضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وشائعات برفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا ، واتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية ، وفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء.

كما نفى شائعات أيضا بإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/ 2021 ، وشائعة بإعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وشائعات أخرى حول تفشي مرض الدرن بين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية ، وسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ، وبيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.



إضافة إلى احتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام ، ووقف طرح شهادات “ابن مصر” ذات العائد 15%.



ويصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

المدة التي منحها القانون للتصالح تنتهي 30 سبتمبر الجاري ولا صحة لمدها

وأكد أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، وأن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، سوف تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، ولن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة.

ونفى مجلس الوزراء بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الطيران استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، بالإضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل (PCR) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

وأكدت أيضا وزارة الطيران المدني عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة فيروس كورونا.

مجلس الوزراء : أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة وتخفيضات 25% لبعض الدول

وأكدت أن أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة، بل ويتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، في إطار حرص الدولة على تنشيط حركة الطيران.



ونفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء عن اتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية.

وزارة النقل : لا صحة للاتجاه لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية

وأكدت وزارة النقل أنه لن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري وسوف يستمر كذلك.

وأوضحت أنه تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى إحدى الشركات الفرنسية، للاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل.

ونوهت وزارة النقل إلى أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أية صلاحيات في تحديد سعر تذكرة الرحلة.

إضافة إلى أنها سوف تدخل نظاماً جديداً للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، ويليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة.

وأكدوا أن الشركة الفرنسية تقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وتوفير جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

حقيقة فرض غرامات على من يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء

ونفى مجلس الوزراء أيضا ما تردد من أنباء بشأن فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء.

وأوضحت أن العداد مسبوق الدفع يُطبق طريقة تلقائية للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة؛ حيث أنه يقوم بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، عند الانتقال من شريحة لأخرى دون فرض أية غرامات على الاستهلاك.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن العدادات مسبوقة الدفع تحتوي حدود للشرائح، ويوجد بها سعر لكل شريحة، وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائياً للشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات ، وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل لشريحة الأعلى، والحساب سيعاد من جديد مع بداية فترة المحاسبة الجديدة.

ويتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقاً لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، وقيمة 6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، وقيمة 15 جنيهًا للشريحة الخامسة، وقيمة 25 جنيهًا للشريحة السادسة، وقيمة 40 جنيهًا للشريحة السابعة.

ولا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة؛ وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك في آخر يوم في الشهر فقط، وهذا بخلاف خصم فارق المحاسبة نتيجة التنقل ما بين الشرائح.

وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد بنهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

مجلس الوزراء : لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية

ونفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/ 2021.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

كما نفى ما تردد من أنباء بشأن إعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات، وأكدت أنه لا صحة لإعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وتم فتح تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري.

وزارة الزراعة: لا صحة لتفشي مرض الدرن أو أي أمراض وبائية بين الماشية



ونفى مجلس الوزراء أيضا ما تردد بشأن تفشي مرض الدرن بين الماشية في مختلف محافظات الجمهورية، وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن أو أي أمراض وبائية بين الماشية بأي من محافظات الجمهورية.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم إطلاق برنامج مكثف أبريل الماضي لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وخاصةً في فصل الصيف.

وزارة الداخلية : لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وأكد مجلس الوزراء على أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التى تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه إلى وحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة دون أن يترتب على ذلك أى غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه وبدون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني.

وذلك فى ضوء توجه الدولة إلى التحول الرقمي وحرص الوزارة على إدارة الحركة المرورية إلكترونيا ورفع مستوى السلامة المرورية كخطوة نحو تطبيق منظومة النقل الذكية.

مجلس الوزراء : لا صحة لبيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية إلى مستثمرين أجانب

وأكد المجلس أيضا عدم صحة ما تردد بشأن بيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.

وشدد على أن كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وتم الإشارة إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكاً للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة بدون بيعها.

وأكد مجلس الوزراء أيضا أنه لا صحة لاحتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام، مشيرة إلى أن الأرز المصري سليم وآمن تماماً، ويتم ريه بمياه نظيفة مع استخدام أسمدة ومبيدات في زراعته ومطابقة لكافة المواصفات القياسية وخالية من أي مواد سامة أو محظورة.

بنك مصر : البنك مستمر في طرح شهادات “ابن مصر” ذات العائد 15%

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع بنك مصر، وأكد عدم صحة وقف طرح شهادات ” ابن مصر” ذات العائد 15%.

وشدد على أن البنك مستمر في طرح تلك الشهادات في جميع فروعه على مستوى الجمهورية، ولاقت إقبالاً كبيراً من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، ونوه إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.