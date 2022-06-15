أبرزها بقطاعات العقارات والأغذية.. أسهم تتكبد أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمارات المالية، والعقارية، والأغذية، والقطاع الطبي أعلى تراجعات بنهاية جلسة اليوم بنسب تراوحت بين 8% و 4%.

في قطاعات الاستثمارات المالية، والعقارية، والأغذية، والقطاع الطبي

وتصدّر الأسهم الخاسرة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.12% مغلقًا عند 8.26 جنيه، وسهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 6.12% إلى مستوى 1.7 جنيه.

وجاء ثالثًا في التراجعات جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 5.90% إلى مستوى 7.180 جنيه، ثم سهم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 4.76% إلى مستوى 5 جنيهات، وخامسًا جاء حق اكتتاب دايس للملابس الجاهزة بنسبة 4% مغلقًا عند 0.048 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.11% إلى مستوى 9970 نقطة،

بينما صعد مؤشر "EGX70" بنسبة 0.88% مغلقًا عند مستوى 1870 نقطة، و"EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66% إلى مستوى 2760 نقطة.