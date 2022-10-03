أبرزها بقطاعات الأغذية والصناعة.. أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

مع مواصلة البورصة المصرية تراجعاتها بنهاية تعاملات اليوم، سجلت مجموعة من الأسهم في قطاعات الأغذية، والصناعة، والتعبئة والتغليف، أعلى معدلات هبوط متأثرة بالحركة الهابطة للسوق.

وتصدَّر قائمة الأسهم الهابطة اليوم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا” متراجعًا 9.71% مغلقًا عند 2.150 جنيه، وسهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 8.01% مغلقًا عند 92.040 جنيه، وسهم العامة لصناعة الورق- راكتا بنسبة 7.55% مغلقًا عند 9.680 جنيه.

ورابعًا جاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” بنسبة 6.14% مغلقًا عند 29.830 جنيه، وسهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك بنسبة 5.56% مغلقًا عند 0.594 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنهاية تعاملات اليوم 0.02%، مغلقًا عند مستوى 9685.85 نقطة، ومؤشر "EGX30EWI" بنسبة 1.09%، مغلقًا عند 2193.17 نقطة، ومؤشر "EGX100EWI" بنسبة 0.78% مغلقًا عند 3115.95 نقطة.