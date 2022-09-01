أبرزها اليوان.. روسيا تدرس شراء عملات دول صديقة بقيمة 70 مليار دولار

تدرس روسيا شراء اليوان وعملات الدول الصديقة الأخرى بأكثر من 70 مليار دولار من هذا العام لإبطاء ارتفاع الروبل، قبل التحول إلى إستراتيجية طويلة الأجل لبيع ممتلكاتها من العملة الصينية لصندوق استثمار، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

ويمثل الاقتراح أحد الإجراءات التي من شأنها أن ترقى إلى التخلي فعليا عن السياسة الاقتصادية المطبقة على مدار أكثر من 10 سنوات، التي تمحورت حول مراكمة المدخرات المقومة بعملتي الدولار واليورو، إذ يقوم الكرملين بإصلاح إستراتيجيته وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إزاء غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

دعم أولى لخطة شراء اليوان

وذكرت مصادر مطلعة على المداولات، أن الخطة نالت دعمًا أوليًا في اجتماع تخطيط «إستراتيجي» خاص لكبار مسئولي الحكومة والبنك المركزي بما في ذلك المحافظ إلفيرا نابيولينا في 30 أغسطس الماضى.

وواصل اليوان في الخارج مكاسبه لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد الأخبار ، وارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة. ارتفعت الليرة التركية بنسبة 1% على خلفية تلك الأخبار قبل أن يتغير التداول قليلاً في اسطنبول. كما ارتفعت الروبية الهندية لفترة وجيزة.

ويسلط هذا النهج الضوء على الكيفية التي أدت بها العقوبات إلى قلب الإستراتيجية الاقتصادية لروسيا ، مع تجميد حوالي نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار بعد غزو فبراير ، مما أدى إلى عدم وصول الكرملين إلى الأموال التي أمضى سنوات في توفيرها للاستفادة منها في أوقات الضرورة. كما يبرز كيف أن الجهود المبذولة لتنويع تلك المقتنيات من الدولارات واليورو للحد من مخاطر المصادرة كان لها تأثير محدود فقط.

وقالت مذكرة حول الاقتراح الذي تم إعدادها للاجتماع «في ظل الوضع الجديد ، فإن تكديس احتياطيات النقد الأجنبي السائلة للأزمات المستقبلية أمر بالغ الصعوبة وغير ملائم».

لسنوات، احتوى الكرملين الإنفاق ووفر مئات المليارات من الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى كوسيلة لحماية الاقتصاد من صعود وهبوط أسعار النفط.

وأضافت: « الـ300 مليار دولار المجمدة لم تساعد روسيا ؛ على العكس من ذلك ، فقد أصبحوا نقطة ضعف ورمزا للفرص الضائعة» جاء ذلك في المذكرة في اعتراف رسمي نادر بالتأثير الحقيقي للعقوبات.

واطلعت “بلومبرج” على نسخة من الوثيقة ، وهي ليست عامة ، وأكدت المصادر المطلعة على الاجتماع صحتها ولم تعلق الحكومة والبنك المركزي على الخطة.

وقالت الوثيقة إن توفير هذه الأموال «هو تخفيض مباشر للاستثمارات في روسيا لصالح الاستثمارات في دول أخرى.

عملات الدول الصديقة

وأشارت إلى أنه حتى شراء عملات الدول الصديقة يمثل مشكلة ، مشيرة إلى أن بيع حيازات اليوان «يتطلب اتفاقية منفصلة مع الصين ».

وقالت الوثيقة إن عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي معرضة «لمخاطر سياسية كبيرة» لأن تلك الحكومات قد تغير سياساتها ، بينما تواجه الليرة التركية مخاطر كبيرة لخفض قيمة العملة.

ولكن على المدى القصير ، مع تدفق عائدات صادرات النفط والغاز ودفع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي هذا العام ودفع الروبل للأعلى ، يدعو الاقتراح إلى إنفاق 4.4 تريليون روبل (70 مليار دولار) لشراء عملات الدول الصديقة ، معظمها من اليوان.

وبهذا الصدد يقول خبراء بلومبرج إيكونوميكس: «ستتمكن روسيا بفضل عمليات الشراء من الحد من قوة سعر الصرف الحقيقي غير المسبوقة ، الأمر الذي يضر بالمصدرين وعائدات السلع في الميزانية».

“بالنسبة للدول المحايدة ، ستجلب هذه المشتريات بعض الدعم للعملات المحلية ، وتساعد في إصلاح مشكلات الحساب الجاري ، وتساعد في تمويل واردات السلع الأساسية.”

فيما قال الكسندر إيزاكوف ، اقتصادي روسي: “إن الخطة تشير إلى إغراق البنوك بالعملات الصديقة في الوقت الحالي لأن جهود التحول بعيدا عن التجارة باستخدام الدولار واليورو حققت حتى الآن تقدمًا محدودًا وشركاء روسيا التجاريين ليسوا متحمسين لتلقي المدفوعات بعملاتهم الخاصة”.

وقالت تاتيانا أورلوفا من أكسفورد إيكونوميكس «لست متأكدا من أن البنك المركزي سيجد هذا القدر من اليوان أو العملات الصديقة الأخرى في السوق».

إجراء التجارة بعملات الدول غير الصديقة

وتابعت:” “لا يزال الجزء الأكبر من التجارة مع الدول’ الصديقة ‘يتم بعملات دول غير صديقة.”

وقالت ناتاليا لافروفا ، كبيرة الاقتصاديين في” BCS Financial Group” في موسكو ، إن مشتريات بقيمة 70 مليار دولار قد تدفع الروبل إلى 75-80 مقابل الدولار من المستويات الحالية عند حوالي 60.

وتابعت: «لا تستطيع الحكومة تحمل مثل هذا المعدل القوي ، وإضعافه بمقدار 10 روبلات فقط لكل دولار سيعطي الميزانية حوالي 1.2 تريليون دولار» ، في إشارة إلى مكاسب الإيرادات من الضرائب المحسوبة بالعملة الأجنبية.

وطرح المسئولون لأول مرة فكرة شراء عملات الدول الصديقة لإبطاء ارتفاع الروبل في يونيو. في ذلك الوقت ، انتقد وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف الفكرة ، قائلاً إنها لن تكون كافية لتحريك سعر الروبل كثيرًا ولكنها ستجبر الحكومة على خفض الإنفاق بشكل حاد.

ووصف إيفان تشاكاروف ، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب ، خطة شراء عملات بقيمة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام بأنها «طموحة للغاية» ، وكتب في ملاحظة أن عمليات الشراء السابقة كانت أكثر تواضعًا.

وأضاف: “على أي حال ، تبدو الحكومة مصممة أخيرًا على إبقاء روبل أضعف في نهاية العام.”

ولم تذكر الوثيقة تراجع اليوان مقابل الدولار هذا العام ، الأمر الذي أدى إلى تآكل قيمة احتياطيات روسيا ، والتي تعدها في العملة الأمريكية. كما لم توضح كيفية التعامل مع مبيعات الروبل، مع الإشارة فقط إلى أنها ستعزز الروبل، مما يساعد على تعويض التأثير التضخمي للإنفاق الاستثماري.