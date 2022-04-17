سيـــاســة

أبرزها الموازنة العامة الجديدة.. «النواب» يحيل 10 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين وتنظيم تربية ورعاية الحيوان إلى لجنة مشتركة
ياسمين فواز 12:05 م, الأحد, 17 أبريل 22 12:05 م, الأحد, 17 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022 والذي تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مجلس النواب عددا من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهي كالتالي :

1)         مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

2)         مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

اقرأ أيضا  «سياحة النواب» توافق على قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى

3)         مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 (وعددها 59 مشروعاً)

4)         مشروع قانون مقـدم مـن الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.

 (أحيلت إلى لجنة الخطة والـموازنة)

وأحال رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس وهي:

1) مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959  والذي تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

اقرأ أيضا  «حبس عام».. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

2) مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والذي تم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

4) مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

اقرأ أيضا  القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1443هـ  

5) مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة)

6) مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم تربية ورعاية الحيوان أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

روسيا تعلن التقدم في مدينة أوكرانية

المال - خاص 12:18 ص, الأحد, 17 أبريل 22

الخارجية المصرية والألمانية تطلقان شعارًا مشتركًا للاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

سمر السيد 9:35 م, السبت, 16 أبريل 22

السيسي لوفد الكونجرس : مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

المال - خاص 5:54 م, السبت, 16 أبريل 22

شباب «النواب» : تنسيق رباعي بين اللجنة الأوليمبية والبارالمبية ووزارة الرياضة لدعم أبطال مصر

ياسمين فواز 3:18 م, السبت, 16 أبريل 22

رئيس خارجية الشيوخ: الحوار المصري الأمريكي استراتيجي وناقش التحديات التي تواجه العالم

ياسمين فواز 12:33 م, السبت, 16 أبريل 22

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة

ياسمين فواز 12:16 ص, السبت, 16 أبريل 22