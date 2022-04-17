أبرزها الموازنة العامة الجديدة.. «النواب» يحيل 10 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022 والذي تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مجلس النواب عددا من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهي كالتالي :

1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

2) مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 (وعددها 59 مشروعاً)

4) مشروع قانون مقـدم مـن الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.

(أحيلت إلى لجنة الخطة والـموازنة)

وأحال رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس وهي:

1) مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والذي تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والذي تم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

4) مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

5) مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة)

6) مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم تربية ورعاية الحيوان أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.