أبرزها القرصنة والتغطيات الإلزامية وحدود الاحتفاظ

6 ملفات على مائدة IUMI سبتمبر المقبلالمال- خاصيناقش الاتحاد الدولى للتأمين البحرى "IUMI" عدة ملفات رئيسية خلال مؤتمره السنوى سبتمبر المقبل، والذى يعقد هذا العام فى دولة جنوب إفريقيا.كشف نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة "مصر للتأمين" وعضو لجنة أجسام السفن بالاتحاد ال

6 ملفات على مائدة IUMI سبتمبر المقبل

المال- خاص

يناقش الاتحاد الدولى للتأمين البحرى “IUMI” عدة ملفات رئيسية خلال مؤتمره السنوى سبتمبر المقبل، والذى يعقد هذا العام فى دولة جنوب إفريقيا.

كشف نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة “مصر للتأمين” وعضو لجنة أجسام السفن بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى، أن أهم هذه الملفات هى أخطار القرصنة البحرية فى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى وخاصة الصومال، والتى أثرت على حركة التجارة العالمية والتأمين البحرى خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الملف الثانى هو احتجاز السفن فى بعض الموانئ بمنطقة غرب أفريقيا وتأخرها، بجانب مناقشة التغطيات الإلزامية فى القارة الأفريقية، وملف فى قطاع إعادة التأمين وهو نسب حدود احتفاظ القارة من الأخطار وصناعة إعادة التأمين الأفريقية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش كذلك إنقاذ السفن فى الموانئ الأفريقية والتى تتعرض لحوادث مثل الشحوط والغرق أو الحريق وغيرها، وتأثير تلك الجهود على تقليل حجم الخسائر، وبالتالى انخفاض حجم التعويضات التى تسددها شركات التأمين. وأكد أن الملف الأخير الذى ستتناوله جلسات المؤتمر هو خط القرصنة الإلكترونية وتأثيره على قطاع التأمين وتغطيات القرصنة الإلكترونية وآليات الاكتتاب والتسعير وتسوية التعويضات، لافتا إلى أن القرصنة الإلكترونية هو خطر عالمى ويشغل شركات التأمين. وناقش المؤتمر العام الماضى باليابان مسئولية الناقل، وهو مالك شركة الشحن المسئولة عن نقل البضاعة من مكان لآخر، لذا ففى حالة حدوث تكسير أو تلف للبضاعة على الموانئ أو قيام النقال بتسليمها لمكان آخر بدلا من عنوان العميل بالخطأ فيتحملها الناقل وكذلك أى غرامات تفرض على البضاعة، لذا فهو يحتاج إلى وثيقة تأمين مستقلة عن شروط المجمع، وهى ليست موحدة بل يتم تفصيلها وفقا لرغبة العميل وحجم الأخطار التى يتعرض لها ويرغب فى تغطيتها تأمينيا فهى تغطى الخسائر والأضرار الناتجة عن نقل البضائع أثناء وجودها فى الموانئ وتشمل حالات الإهمال وهى وثيقة أكثر تعقيدا من شروط المجمع.