أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية.. أماكن توزيع اللحوم التشادية في 7 محافظات غدا الأحد

تبدأ شركة سايبو تشاد للإنتاج الحيواني، غدا الأحد، توزيع أول كمية من اللحوم المبردة التي تم توريدها منتصف الأسبوع الماضي إلى مصر على 7 محافظات كمرحلة أولى ليكون نصيب كل محافظة 50 طنا، بإجمالي كمية مستهدفة 350 طنا من اللحوم.

ووصل الإثنين الماضي أول كمية لحوم مبردة من شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني إلى مصر عبر 3 طائرات تابعة لـ«مصر للطيران» كمرحلة أولى لتوزيعها على المواطنين في المحافظات بسعر 145 جنيها للكيلو.

كشف المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني، عن أولى المحافظات التي تسهدفها الشركة في التوزيع وهي: «القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم والغربية والدقهلية»، لافتا إلى أن نصيب كل محافظة حوالي 50 طنا من اللحوم إذ تتم عملية التوزيع من خلال السيارات المتنقلة التي خصصتها الشركة للتوزيع.

وأضاف «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عملية التوزيع تتم تحت إشراف 3 جهات رقابية هما: «الصحة والتموين والزراعة» للتأكد من سلامة اللحوم الموزعة على المواطنين في المحافظات المستهدفة، لافتة إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم استهداف باقي محافظات الجمهورية باللحوم المبردة بعد توريد كميات كبيرة قبل قدوم رمضان.

وأشار إلى أن شركته تستهدف اكتفاء الأسواق المحلية بالكميات المطلوبة من اللحوم المبردة قبل قدوم شهر رمضان لتغطيتها بالكميات اللازمة بأسعار تتماشى مع محدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن المنتجات تساهم في خفض أسعار اللحوم المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار في شراء الأبقار ومستلزماتها.

وتعمل شركة «سايبو تشاد» التي أنشئت عام 2020 في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والزراعي في دولة تشاد بتكلفة استثمارية تخطت الـ100 مليون جنيه.

وتساهم منتجات «سايبو تشاد» في خفض أسعار اللحوم المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار في شراء الأبقار ومستلزماتها، كما أن عدم استخدام العملة الصعبة في شراء وتربية الأبقاء يساعد الشركة على شراء كميات أكبر الفترة المقبلة.

ويبلغ احتياج مصر السنوي من اللحوم مليون طن من اللحوم الحمراء ولدى مصر قرابة 650 ألف طن منتجة محليا في حين تعتمد على الاستيراد في الباقي إذ تمثل نسبة اللحوم البرازيلية كحصة من اللحوم المستوردة 60% والباقي يتم جلبه من أسواق أخرى.