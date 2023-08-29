أبرزها العملات الرقمية..البنك المركزي يعمل على 3 مشروعات خلال الفترة القادمة

يعمل ، على تطبيق 3 مشروعات إلكترونية خلال الفترة القادمة، موضحا أن المشروع الأول يشمل التعرف على هوية العملاء إلكترونيا ( E-KYC)، من خلال الهوية المالية الرقمية.

مشروعات البنك المركزي

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي، سيتيح البنك المركزي خدمة الادخار والإقراض من خلال محفظة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية “CBDC”.

وأفاد التقرير أن البنك المركزي يعمل على تطبيق مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم بالقطاع المصرفي من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وضمان حصول العملاء على حقوقهم والتأكيد على وجود إطار تنظيمي واضح يحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات المصرفية ومستخدميها، عن طريق إعداد دلائل استرشادية للسوق، بالتوازي مع نشر الثقافة المالية والمصرفية؛ للتوعية بحقوق العملاء.