أبرزها «السجل التجاري وعقد التأسيس».. 10 شروط للحصول على ترخيص من سلامة الغذاء

وضعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدة قواعد لتنظيم تراخيص الغذاء من الخارج، وحصول المستوردين على التراخيص اللازمة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، إذ يعتبر تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيصها كمستورد أغذية في قوائم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتحرص جميع الشركات العاملة في الصناعات الغذائية والمستوردين على الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء الشروط المطلوبة لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير المتعلقة بجميع المنتجات.

وتنشر «المال» في السطور التالية آلية الحصول على ترخيص مستورد الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي كالآتي:

المستندات المطلوب إعدادها:

بطاقة استيرادية أو شهادة استيراد قانون الاستثمار أو بطاقة مستلزمات إنتاج.

البطاقة الضريبية.

السجل التجاري.

عقد التأسيس إذا كانت المنشأة غير فردية.

بيان أعمال استيرادية سابقة لمدة عام سابق يتم استخراجة من مصلحة الجمارك.

سجل صناعي إن وجد.

تقوم الإدارة بإعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى المنشأة وإرفاق نماذج الترخيص.

تقوم المنشأة بإعادة توجيه البريد الإلكتروني مع إرفاق النماذج المطلوبة بعد استيفائها.

يراعي إرسال المستندات في صيغة ملف WORD/PDF، إذ يجب التوقيع والختم حيث لن نستطيع قبول استمارات غير مختومة أو غير موقعة.

جدير بالذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء والذي نشر في الوقائع المصرية بالعدد 161 تابع (و) في 16 يوليو 2020 بما تضمنه في مادته الثالثة من حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار.

كما نص القرار على التزام مستوردي الغذاء الذين يمارسون أنشطتهم قبل العمل بأحكام هذا القرار تقديم طلب لاستصدار ترخيص طبقا لأحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، مع التأكيد أنه بالنسبة للمنشآت التصنيع الغذائية والمسجلة لدى الهيئة والتي تزاول نشاطا انتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها أو لحسابها لمزاولة هذا النشاط.

يعتبر تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيص المنشأة كمستور أغذية في قوائم الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن يدون هذا النشاط عند ترخيص تداول الغذاء المنشأة لدى الهيئة.