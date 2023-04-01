أبرزها الدلتا الجديدة .. رئيس الوزراء يتابع موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، و هبة عبد المنعم، مدير عام المرافق بقطاع البنية الأساسية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنفيذ وتوفير التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان بالدلتا الجديدة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات الجديدة لمحولات الكهرباء، فضلا عن إنشاء محطات محولات كهرباء متنقلة لبدء أعمال الزراعة بها، وتستهدف الوزارة من خلال هذا توفير وتمهيد الطريق لمشروعات الاستصلاح الأخرى.

كما تناول الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي الخاص بأعمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع.

وخلال الاجتماع، شرح الوزير خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات المطلوبة خلال الفترة القادمة، والمتضمنة لمشروعات التغذية الكهربائية التي تخدم مشروعات الدلتا الجديدة، والمشروعات التنموية الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائي السريع أو غيرها من المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي، على أن يُستكمل الباقي خلال العام المالي المقبل.