أبرزها «الحُلي والمجوهرات».. ما الحالات التي تمنع استبدال أو إعادة السلع في قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك حدد بعض السلع والمنتجات التي لا يحق للمواطن استبدالها أو استرجاعها بعد شرائها من البائع أو التاجر لاسترداد قيمتها النقدية من البائع.

وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها.

وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع، إذ نصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13 لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية: