أبرزها التصدى للمخالفات ومراقبة الأسواق.. 12 هدفًا أساسيًا لجهاز حماية المستهلك

وضع جهاز حماية المستهلك عدة أهداف أساسية منذ أن أنشأ الجهاز، وذلك للحفاظ على المواطنين من التعرض إلى الاحتكار والاستغلال من التجار، فضلا عن حمايتهم من ارتفاع أسعار السلع التي يحاول التجار فرضها عليهم.

ويلعب الجهاز دورا هاما في حماية المواطنين والمستهلكين من التعرض لحالات الغش التجاري واحتكار السلع وتوافرها من خلال الحملات اليومية التي يشنها على مستوى الأفرع في مختلف المحافظات.

ويمتلك الجهاز 18 فرعا بالإضافة إلى إدارة مراقبة الأسواق بالقاهرة والجيزة، إذ يقوم بالتنسيق بين المحافظات التي لا تتواجد بها أفرع له من حيث التنسيق بين المحافظات لمراقبة عملية توافر السلع في الأسواق.

وتنشر «المال» في السطور التالية الأهداف الأساسية لجهاز حماية المستهلك وفقا لما نص عليه قانون جهاز حماية المستهلك، وهي كالأتي:

وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.

التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

جدير بالذكر أن حملات جهاز حماية المستهلك تستمر على مدار الأسبوع من التاسعة صباحا حتى الساعات المتأخرة من الليل وفي أيام الراحات والعطلات الأسبوعية، على سبيل المثال شن حملات يوم الجمعة.

ويأتي الهدف من تكثيف وشن الحملات هو ضبط منظومة البيع والشراء ومراقبة توافر السلع في الأسواق ولدى المواطنين، وعدم بيع السلع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والمعنية بهذا الشأن.