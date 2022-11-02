أبرزها التصالح والاشتراطات البنائية .. ملفات طرحها النواب على وزير التنمية المحلية اليوم

سيطرت العديد من المشكلات ومنها التصالح مع مخالفات البناء وأزمة سقوط الأمطار والاشتراطات البنائية وغيرها من المشكلات على الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وعقد مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

برلماني : الوضع في المحلة الكبرى أصبح لا يُطاق وندعوكم لزيارة غير تقليدية للمدينة

قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ أن سياسيات وزارة التنمية المحلية والمحافظات على مدار عقود تسببت في حدوث فجوة تنموية بين المدن والقرى، ورغم أن الدولة في أمس الحاجة لهذه الأموال، فإنها اتخذت قرارًا شجاعًا وخصصت حوالي تريليون جنيه لمبادرة “حياة كريمة” لحل هذه الفجوة التنموية.

وأضاف النائب أنه بالرغم من إطلاق المبادرة الرئاسية إلا أن سياسة وزارة التنمية المحلية لم تتغير، ولا تزال هناك فجوة تنموية بين المدن المصرية، ففي محافظة الغربية تم تخصيص 34 مليون لخطة الرصف في مدينة المحلة الكبرى على مدار عامين ماليين، يقابلهم اعتماد 200 مليون جنيه لإنشاء كورنيش في مدينة طنطا من أموال تطوير العشوائيات التي وجهتها القيادة السياسية لتطوير حياة المواطن الذي يسكن في العشوائيات.

وأكمل النائب، أن الدولة تتحدث عن تطوير الصناعة ووجهت القيادة السياسية 9 مليار جنيه لتطوير وبناء أكبر مصنع غزل في العالم بمدينة المحلة، لكن وزارة التنمية المحلية لم تستعد لتطوير المدينة بالكامل حتى تتمكن من بناء أكبر مصنع غزل، كما طالب النائب بالتحقيق في أوجه إنفاق أموال تطوير العشوائيات في محافظة الغربية ومدينة المحلة في السنوات الخمس الأخيرة.

ووجه النائب أحمد بلال البرلسي دعوة لوزير التنمية المحلية من أجل زيارة مدينة المحلة الكبرى زيارة غير تقليدية، زيارة شجاعة بعيدة عن زيارات “كله تمام يا فندم” لأنه الوضع في مدينة المحلة الكبرى أصبح لا يطاق، محذرا أنه يدق ناقوس خطر يتمنى أن يستمع إليه.

و طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة عمل إشارات مرورية ومطبات أمام المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس في الشوارع التي شهدت تطوير في مدينة نصر ومصر الجديدة لمواجهة الحوادث المتكررة كل يوم.

وأشار النائب إلى أن التطوير الذي تشهده مدينة نصر ومصر الجديدة جعل الشوارع تتسع لـ4 حارات بما تسبب في زيادة الحوادث، مؤكدا أن عمل الإشارات المرورية يحد من الإصابات والوفيات ويقلل نزيف الدم.

كما طالب النائب محمد السلاب، بحل أزمة سوق سوهاج بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه في 2016 طالبت محافظة القاهرة الباعة بالخروج من السوق إلى الشارع لحين إجراء عمليات التطوير والتوسيع وعمل دور ثاني بالسوق.

وأشار إلى أنه في 2018 تم بالفعل عمليات التطوير، وتم الإعلان عن تأجير الدور الثاني لبعض الشركات والمطاعم وغيرها، إلا أنه حتى الآن لم يتم التسليم.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد الشارع تحول لسوق كبير، موضحا أنه منذ عامين حصلت المحافظة على الإيجار من الباعة، ولم يتم التسليم حتى الآن.

وأوضح النائب محمد السلاب، أن المحافظة بعد ذلك تطالب المستأجرين بسنتين إيجار أخرى، على الرغم من أنهم لم يحصلوا على الأماكن حتى الآن.

و طالبت النائبة هيام الطباخ بتشكيل لجنة و تؤكد : الأهالي يضطرون لتخمير القمامة لمدة أسبوع لحين حضور سيارات جمع القمامة

و طالبت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة استكمال إجراءات انشاء 3 مصانع قمامة داخل بمحافظة كفرالشيخ، وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ” حصلنا على وعد تأسيس ذلك خلال شهر يونيو الماضي من وزارة البيئة و لم يتم تنفيذ شيء على الأرض.

وأَضافت الطباخ خلال الجلسة العامة بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ” حتى الان لم يتم العمل على التنفيذ و لو بنسبة 5% ، و انتقلت الولاية لوزارة التنمية المحلية ” ، مطالبة بتشكيل لجنة تنزل على الأرض لبحث سبب عدم استكمال العمل على تأسيس المصانع في كفر الشيخ

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ” الأهالي يضطرون لتخمير القمامة لمدة أسبوع لحين حضور سيارات جمع القمامة ، واختتمت سؤالها قائلة ” المواطن يجب أن يشعر بتغيير داخل القرى و النجوع ” .



وأكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أن الأسواق والمواقف العشوائية تعد بؤرة صديد فى الشوارع، نظرا لأنها تتسبب فى ضيق الشوارع الواسعة.

وشهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

واوضح حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب : مثلما هناك سلبيات، أيضا هناك أوجه ايجيابية، فعلى سبيل المثال، فى بولاق الدكرور، هناك أعمال رصف للشوارع، هى أعمال جيدة تتسبب فى فرحة المواطنين وإسعادهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رصف الشوارع بمثابة “صبطبة من الدولة على المواطن”، لما تتسبب فيه من فرحة كبيرة مقارنة بالحزن نتيجة تأخر الرصف.

وطالب النائب حسام المندوه، بضرورة توفير دعم إضافى لمنطقة بولاق الدكرور لاستكمال أعمال رصف الشوارع الفرعية.

و أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب ، أن الأسواق والمواقف العشوائية تعد بؤرة صديد فى الشوارع، نظرا لأنها تتسبب فى ضيق الشوارع الواسعة.

وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال النائب: الشوارع أصبحت محتلة من المواقف والأسواق العشوائية، متابعا: “لازم قبضة من حديد لمواجهتها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الشارع”.

وتابع حسام المندوه الحسيني: مثلما هناك سلبيات، أيضا هناك أوجه ايجيابية، فعلى سبيل المثال، فى بولاق الدكرور، هناك أعمال رصف للشوارع، هى أعمال جيدة تتسبب فى فرحة المواطنين وإسعادهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رصف الشوارع بمثابة “صبطبة من الدولة على المواطن”، لما تتسبب فيه من فرحة كبيرة مقارنة بالحزن نتيجة تأخر الرصف.

وطالب النائب حسام المندوه، بضرورة توفير دعم إضافى لمنطقة بولاق الدكرور لاستكمال أعمال رصف الشوارع الفرعية.

طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة بسرعة العمل فى جميع الملفات وخاصة ملف التصالح بمحالفات البناء من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري”.

وقال “درويش” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية:” عندما يتم الاستماع إلي القيادة السياسية نري انحياز الدولة للمواطن المصري وهو الأمر الذى من المفترض أن يترجم إلي مسارات، وقد تحدث الرئيس السيسى بمصداقية عن توحيد المسار “.



وأضاف “درويش”:” الجميع فى خدمة الشعب لكن ما يجعلنا نتكلم الانحراف من داخل الحكومة، إذ أن دولة رئيس الوزراء قالت أن قانون التصالح فى مخلفات البناء من أجل المواطنين، لكن مع الوقت تحول قانون التصالح مخالفات البناء إلي عقاب للمواطنين”



وأكد أن وزارة الإسكان تقوم بإجراءات تتعارض بشكل كامل تصريحات رئيس الوزراء، مضيفا :” كان يجب أن يكون وزير الإسكان موجود خلال هذه الجلسة، حيث أن وزارة الإسكان تقوم بضرب القواعد القانونية والمواطن لم يسلم حيا أو ميتا فى ملف الأحوزة العمرانية”.



و قال :”الرئيس عندما تتحدث عن رفع المعاناة علي المواطن يجب أن تسير الحكومة فى هذا المسار”.

نائبة تسأل وزير التنمية المحلية عن الاستعدادات الحكومية لفصل الشتاء والأمطار

وجهت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، سؤالا لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ، حول الاستعدادات لفصل الشتاء و الأمطار وسط توقعات بأن الشتاء القادم بالغ الضراوة “



و سألت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وزير التنمية المحلية خلال الجلسة العامة ” ماذا سنفعل في ظل تدهور أوضاع بعض الشوارع الداخلية في بعض القرى ” ، و خلال كلمتها حرصت على توجيه الشكر للواء هشام آمنة على الإنجازات التي قام بها وقت أن كان محافظ للبحيرة موضحة أنها كانت السبب في نقلة نوعية بكافة المجالات بالمحافظة ” .

برلماني يطالب يزعم أنها خارج محافظته ويحتفل مع فلاحيها بموسم حصاد القمح



و أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن هناك قرارات غريبة وغير مبررة تخص محافظة بورسعيد، حيث قرر محافظ بورسعيد اعتبار قرية بحر البقر الضفة الغربية ومنع عنها كل الخدمات باعتبار أنها لا تتبع محافظة بورسعيد.

وأضاف وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء ،في مواجهة وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، أن محافظة بورسعيد بها قرى وبها مدن وريف، ويوجد أكثر من 16 قرية، والمحافظ يوم حصاد القمح يحرص علي التقاط الصور مع الفلاحين في موسم الحصاد، ثم يقرر أنهم غير تابعين لمحافظة بورسعيد.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب, الحكومة بتقديم موعد زمني لحل أزمات مشكلة التصالح فى مخالفات البناء، متابعا: “رغم إصدار عدد من القوانين منذ 2019 إلى الآن إلا أنه لم يتم حل أزمة البناء المخالف، فما زال هناك 2 مليون و800 ألف مواطن يعانون من عدم التقنين لهم، رغم سدادهم رسوم التقنين ما زالت مشكلة التصالح مستمرة ونحن مقدمون على عام 2023 ,مازلنا غير قادرين على تنفيذ قانون البناء”.