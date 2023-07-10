أبرزها التحول الرقمي.. شنايدر إلكتريك: 6 التزامات لتحقيق الاستدامة وخفض تأثير التغيرات المناخية

قال رامي مصطفي، نائب الرئيس للقطاع السكني والتوزيع وقطاع المشروعات بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا، “إن تحقيق أهداف الشركة يلزمه تضافر جهود كافة شركائها، من خلال التوسع في تبني حلول الاستدامة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو هدف عالمي في ظل التأثر بالتغيرات المناخية التي نشهدها.

واضاف خلال حفل اعلان شركة شنايدر عن أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022 عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، ان شنايدر وضعت 6 إلتزامات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة، لذلك نعمل على التوسع في عقد شراكات من شأنها المساعدة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف الشركة لمستقبل بلا انبعاثات كربونية يعمل على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

واوضح مصطفي إن دعم الشركات الرائدة في مجال التحول والتوسع في استخدام الكهرباء وتحقيق الاستدامة والاحتفاء بها، هدفه تحفيز كافة الشركات داخل السوق المصري حتى الناشئة منها على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة من شأنها تعزيز عمليات التشغيل بها والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، إيمانا منا بأهمية مفهوم الشراكة تحت مظلة الشراكة من أجل المستقبل من شنايدر إلكتريك”.

وأعلنت شنايدر إلكتريك، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، انها تضع خطة طموحة تلتزم من خلالها بتسريع وتيرة التحول الرقمي، لخلق عالم أكثر اعتمادا على الكهرباء، من خلال تجنب وخفض الانبعاثات الكربونية لعملاء الشركة على مستوى العالم، بما يقدر بـ800 مليون طن.

وتعمل شنايدر إلكتريك من أجل بناء عالم ذي مناخ إيجابي، من خلال الاستثمار المستمر في حلول مبتكرة وتطويرها لخفض انبعاثات الكربون، لذلك تستهدف الشركة بالتعاون مع عملائها، صياغة مشهد الطاقة في المنطقة.

وقد فاز بتلك الجوائز كل من مجموعة حسن علام القابضة، وشركة تيبكو (الشركة العامة للمشروعات الفنية)، وشركة انفينيتي إلكتريكت ، وتأتي جوائز تأثير الاستدامة وهو الحدث العالمي الأول والفريد من نوعه، كجزء من برنامج أكبر وهو”الشراكة من أجل الاستدامة”، استكمالا لمبادرات شنايدر إلكتريك لدعم شركائها في كافة الأسواق من أجل مستقبل أكثر