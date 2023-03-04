أبرزها الاحتفال بالشراكة بين مصر والأمم المتحدة.. تعرف على جهود «التعاون الدولي» في أسبوع

أعلنت وزارة التعاون الدولي فى بيان اليوم عن تفاصيل الجهود والفعاليات التي قامت بها الوزارة فى أسبوع، أبرزها إطلاق أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وتفقد البرامج التنموية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، وانعقاد منتدى الأعمال المصري المجري المشترك.

كما بحثت الوزارة العلاقات المشتركة مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولقاء مسؤولي البرلمان الأوروبي، و منحة من البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر في القاهرة.

وشهدت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع المنقضي عددًا من الفعاليات والأنشطة، في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية متعددة الأطراف الثنائية، لدعم جهود الدولة التنموية.

أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة من خلال زيارة البرامج والمشروعات التنموية بعدد من المحافظات.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الزيارات الميدانية بتفقد البرامج والمشروعات المنفذة في محافظتي المنيا والإسكندرية، في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة وتمكين المرأة وحماية الأطفال وتعزيز التحول الأخضر.

منتدى الأعمال المصري المجري

في سياق آخر نظمت وزارة التعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري المجري المشترك ضمن فعاليات الزيارة رفيعة المستوى لدولة رئيس الوزراء المجري لجمهورية مصر العربية، حيث ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، وشهد منتدى الأعمال مشاركة رفيعة المستوى من القطاعين الحكومي والخاص من جمهورية مصر العربية ودولة المجر، وتم عقد عدد من اللقاءات الثنائية والمباحثات، لتعزيز العلاقات بين الجانبين، كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوكالة المجرية لترويج الصادرات.

لقاء نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وعقدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مُباحثات مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تمت مناقشة جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تدشين وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تمثل خارطة طريق لدعم تواجد القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وفد البرلمان الأوروبي

والتقت “المشاط”، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا، وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.

منحة البنك الدولي

وفي ضوء الشراكات المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والمشروع الجاري للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، أقرت مجموعة البنك الدولي، منحة تنموية بقيمة بقيمة 9.13 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى. ومن شأن هذه المنحة أن تعزز المنافع البيئية للمشروع الأصلي، على المستويين المحلي والعام على حد سواء، من خلال تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

قمة الصناعات الغذائية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لـ “قمة الصناعات الغذائية “، تحت عنوان “الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة”، التي تنعقد تحت رعاية وزارات التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتمويل والتجارة الداخلية، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الشراكات الدولية في دعم الأمن الغذائي، لافتة إلى أنه يجري الانتهاء من تجهيز 25 صومعة بتمويل من شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في زيادة السعات التخزينية.

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ترأست وزارة التعاون الدولي، اجتماعات اللجنتين الفرعيتين في مجالات “النقل والبيئة والطاقة”، و”مجتمع المعلومات والوسائل السمعية والمرئية والاتصالات والبحث العلمي والإبتكار والتعليم والثقافة”، اللتين عقدتا ببروكسل، في إطار الشراكة مع المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وبحضور الجهات الأوروبية المناظرة.