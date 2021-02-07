أبرزها الإنترنت.. برلمانيون يفتحون 5 ملفات أمام وزير الاتصالات اليوم

عقب إلقاء الوزير بيانه في الجلسة العامة اليوم الأحد

أثار عدد من النواب داخل الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدة مفات هامة تمس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبرزها مشكلة الإنترنت وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، بالإضافة إلى غياب مصر عن ملف مراكز البيانات تماما وعدم تطور مكاتب البريد في عدد من المحافظات .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

1- نائب البرلمان ينتقد دخول الهواتف المحمولة بطريقة غير شرعية

وشهدت الجلسة العامة في البرلمان، مطالب النائب محمد الكومي، بالتصدي لظاهرة دخول الهواتف المحمولة بطريقة غير شرعية مما يصب فى صالح الاقتصاد غير الرسمي.

وقال الكومي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح الإشارة، قائلا: “الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما لا يحمد عقباه”.

2- بطء سرعة الإنترنت

وأكد النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي على معاناة المواطن اليومية لا سيما مع سرعة شبكة الإنترنت، قائلًا: “معندناش مشكلة في السعر على قدر أن نحصل على سرعة حقيقية، إننا نصدر مشكلة يومية ويتم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية”.

ونوه منصور، إلى بعض المشاكل التي عانى منها المواطن مع ماكينات الصرافة خلال جائحة فيروس كورونا، قائلا: تعاونا مع المسئولين في الجيزة، وكنا ننزل من الساعة 4 الفجر لمساعدة المواطنين”.

3- ملف مراكز البيانات

من جانبها ، قالت النائبة مها عبد الناصر إن مصر خارج ملف مراكز البيانات تماما، فشركة “علي بابا” العالمية عندما قررت إنشاء مركز بيانات لها في المنطقة اختارت “السعودية” لإقامة المركز، مضيفة: أصبحت دول مثل البحرين رغم قلة العمالة بها والأردن وإسرائيل وجهة للشركات الكبرى لإنشاء مراكز البيانات الخاصة بها وبالنسبة لدول المنطقة احنا كده مش شغالين”.

4- تطوير المناطق التكنولوجية

وتساءلت البرلمانية عن خطة الوزارة لتطوير المناطق التكنولوجية لاسيما وأن هناك مراكز بها كابلات فايبر في برج العرب تصلح لإنشاء هذه المراكز”.

ونوهت مها عبد الناصر، إلى أهمية التحول نحو صناعة التكنولوجيا بشكل فاعل، بقولها “لا يصح أن نكون مستهلكين فقط للأجهزة التكنولوجية ولا نصنعها”.

5- تعطل السيستم في المصالح الحكومية

كما ، انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية



وقال عضوالبرلمان: ” للأسف يضطر المواطنون للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية بسبب تعطل السيستم”، موجها حديثه للوزير: “متى تنتهى عبارة السيستم واقع”.

وأضاف قرقر، لا يجوز استمرار ذلك الأمر الذى يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدا أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، اصبح أمر ضرورى في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.

وتابع وكيل لجنة النقل في البرلمان ، للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت مازالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقبل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيها، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصري.

وطالب عضو البرلمان الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما أصبح أمرا أساسيا في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد، واستشهد بدائرته التي تضم مراكز بلقاس والستامونى وجمصه بالدقهلية، موضحا ان بها مجالس قروية لا يوجد بها انترنت.

وطالب قرقر، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.

كما تساءل عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول ما يواجهه المواطنون من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقارى، وغيرها من الشركات.

وطالب، بسرعة حل مشكلات مكاتب البريد، موضحا ان دائرته تعانى من نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا انه لم يتم أي شيء حيالها.