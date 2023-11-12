أبرزها ارتفاع سعر الفائدة.. مساعد وزير الإسكان: 4 تحديات أمام القطاع العقاري فى مصر

عدد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، 4 تحديات أمام القطاع العقاري، والتطوير العقاري فى ظل تزايد تحديات الاقتصادية في السوق الخارجية.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن تلك التحديات هي ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة البنكية، إضافة إلى طول فترة عرض الوحدات للبيع.

ولفت إلى أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز للحد من تلك التحديات والأعباء للحفاظ على تنشيط القطاع العقاري، تتضمن حوافز فنية ومالية.

ويأتي المؤتمر العقاري تحت رعاية مجلس الوزراء.. تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر التطوير العقارى السابع The 7th Real Estate Debate 2023 بعنوان «توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس».

ويُعقد مؤتمر التطوير العقاري السابع هذا العام فى ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقارى، منها الخارجية وأبرزها التبعات المستمرة لارتفاع أسعار مواد البناء بسبب أزمات التضخم العالمي، والتى ألقت بظلال سلبية على وتيرة الإنجاز فى المشروعات القائمة علاوة على صعوبات التسعير، والتى يقابلها على الجانب الآخر حوافز محلية تتمثل فى قرارات حكومية لمساندة المطورين وتخفيف الأعباء المالية.