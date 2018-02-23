أبرزها آرسنال وميلان.. مواجهات ساخنة في قرعة ثمن نهائي اليوروبا ليج

علي المصري شهدت قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أقيمت بمقر الاتحاد اﻷوربي لكؤة القدم "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية، مواجهات ساخنة ولعل أبرزها القمة التي ستجمع بين ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي. وستكون مباراة الذهاب بين الفريقين في إيطاليا إعادة للمباراة الشهيرة بين الفريقي



علي المصري

شهدت قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أقيمت بمقر الاتحاد اﻷوربي لكؤة القدم “يويفا”، بمدينة نيون السويسرية، مواجهات ساخنة ولعل أبرزها القمة التي ستجمع بين ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي.

وستكون مباراة الذهاب بين الفريقين في إيطاليا إعادة للمباراة الشهيرة بين الفريقين التي انتهت 4-0 لصالح الفريق الإيطالي في 2012، وكانت ضمن دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، علما بأن أرسنال فاز وقتها في لقاء العودة 3-0.

وأوقعت القرعة التي سحبها النجم الفرنسي السابق إيريك أبيدال برفقة جيورجيو ماركيتي مدير المسابقات باليويفا، نادي بوروسيا دورتموند امام سالزبورج النمساوي، ويعتبر الفريق الالماني المرشح لتجاوز هذا الدور.

وجاءت الاندية الإسبانية في قرعة ليست صعبة ولكن امام اندية عنيدة، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره لوكوموتيف موسكا، في حين ان أتلتيك بلباو سيلتقي بنادي مارسيليا الفرنسي.

وتجدر الإشارة ان مباريات الذهاب ستجرى يوم 8 مارس المقبل، في حين ان الإياب سيجرى في 15 من نفس الشهر.

وستكون المواجهات الاخرى متكافئة نوعا ما، مع إمكانية حدوث مفاجآت كما عودتنا مسابقة الدوري الأوروبي في المواسم الأخيرة، وإلي نتائج القرعة كاملة:

لاتسيو – دينامو كييف

لايبزيج – زينيت

أتلتيكو مدريد – لوكوموتيف موسكو

سسكا موسكو – أولمبيك ليون

أوليمبيك مارسيليا – أتلتيك بلباو

سبورينج لشبونة – فيكتوريا بلزن

بوروسيا دورتموند – سالزبورج

ميلان – آرسنال