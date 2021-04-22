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أبراج وأعمدة بمليوني جنيه.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع مهمات الكهرباء بالمنيا

حول المتهمين نشاط ورشة معدات زراعية بدون اعتماد من الجهات المعنية.
أماني عوض 7:49 م, الخميس, 22 أبريل 21 7:49 م, الخميس, 22 أبريل 21

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تمكنت مباحث الكهرباء بوزارة الداخلية من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وإصلاح مهمات الكهرباء بطريقة غير مطابقة للمواصفات في محافظة المنيا، وألقت القبض على القائمين عليه.

تحويل ورشة معدات زراعية لمصنع لتصنيع مهمات الكهرباء

كانت معلومات وتحريات مباحث الكهرباء منطقة شمال الصعيد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أكدت أن صاحب ورشة للمعدات الزراعية بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا وشقيقه، حولا الورشة إلى مصنع “بدون ترخيص” لتصنيع وإصلاح مهمات الكهرباء والأعمدة الخاصة بالضغط المنخفض بطريقة غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من الطاقة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا والجهات المعنية، وباستهداف المصنع المشار إليه أمكن ضبط “شقيقه”.

مداهمة المصنع.. ولا أوراق رسمية للمهمات

وتبين أن الورشة تحتوي على ماكينات التصنيع وترانسات لحام، وتبين وجود مخزن به كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية للجهد المنخفض وبعض المهمات الكهربائية الأخرى.

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واتضح أن المكان غير مرخص له بمزاولة التصنيع، ولا يوجد لدية أوراق رسمية لأيةً من المهمات المضبوطة.

ضبط أبراج وأعمدة ضغط منخفض غير معتمدة

والمضبوطات عبارة عن عوازل، كابلات “مقاسات وأحجام مختلفة” ترنسات لحام، لوحات توزيع، 4 أبراج قديم، 56 برج حديد، مقص حديد، 28 عامود منخفض، زوي حديد وخوص لتصنيع الأبراج وزن 20 طنًا، 6 ماكينات توليد قدرات مختلفة.

وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار في المضبوطات وتصنيع الأعمدة الكهربائية بدون ترخيص أو اعتماد من الجهات المختصة.

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وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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