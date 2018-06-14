أبراج كابيتال تبيع كامل حصتها فى أوراسكوم كونستركشون

بسعر 8.3 دولار للسهم رجب عزالدين أعلنت شركة أوراسكوم كونستركشون ليميتد عن قيام شركة أبراج كابيتال ببيع كامل حصتها المتمثلة في 5.4% ما يعادل 6.2 مليون سهم في رأسمال شركة أوراسكوم كونستركشون. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركة أبراج لم تعد تمتلك أي أسهم في رأسمال شركة أوراسكوم كونستركشو

بسعر 8.3 دولار للسهم





رجب عزالدين

أعلنت شركة أوراسكوم كونستركشون ليميتد عن قيام شركة أبراج كابيتال ببيع كامل حصتها المتمثلة في 5.4% ما يعادل 6.2 مليون سهم في رأسمال شركة أوراسكوم كونستركشون.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركة أبراج لم تعد تمتلك أي أسهم في رأسمال شركة أوراسكوم كونستركشون ليمتد.

وتملكت شركة أبراج 6.2 مليون سهم فى رأسمال أوراسكوم كونستركشون وذلك فى 31 مايو 2015 ، ثم تخطت حد الـ5% المسموح به للإفصاح فى 6 يونيو الحالى نتيجة بيع كامل حصتها المتمثلة فى 5.4% بسعر 8.3 دولار وفقا للبيان.

ويبلغ رأسمال أوراسكوم كونستركشون 116.76 مليون جنيه، موزعاً على 116.76 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.