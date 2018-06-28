أبراج تبحث عن 20 مليون دولار لسداد مستحقات 90 موظفا

تسعى شركة برايس ووترهاوس “PwC ” التى تم تعيينها للإشراف على تصفية مجموعة “أبراج جروب” لموارد مالية لتوفير20 مليون دولار هذا الأسبوع لدفع مرتبات وأجور حوالى 90 من الموظفين ومنهم سعاة و سكرتارية و موظفى استقبال.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الموظفين يشعرون بالقلق بسبب تصفية الشركة لأنهم قد لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بمقتضى قانون دولة الإمارات العربية الذى لا يمنح معاشات.

وأكد مايك جيرفيز شريك إعادة هيكلة أبراج بشركة شركة المحاسبة، أنه على اتصال بفريق شركة ديلويت الذى تم تعيينه لإدارة استثمارات أبراج للبحث عن موارد لسداد مستحقات الموظفين.

وتواجه شركة أبراج أيضا فاتورات مستحقة لبعض الشركات الاستشارية ولم يتم سدادها حتى الآن، و كذلك إيجارات لم تسددها مقراتها الرئيسية بالمركز المالى الدولى فى دبى.

ويأتي انهيار شركة “أبراج” التي كانت في يوم من الأيام أحد رواد الاستثمار فى الأسواق الناشئة بعد خمسة شهور فقط من مراجعة للتحقيق فى مزاعم سوء إدارة الأموال في صندوق الرعاية الصحية التابع لها .

وكانت شركة “كولوني كابيتال” وافقت الأسبوع الماضي، على شراء بعض صناديق أبراج والإشراف على شركات أخرى، لأن الشركة القابضة وحدات إدارة الاستثمار في أبراج تخضع لإعادة هيكلة تحت إشراف المحكمة في جزر كايمان.



ويواجه عارف نقفي، مؤسس أبراج ومدير آخر بأبراج محمد رفيق لاكهاني، قضية جنائية في الإمارات، لإصدار شيك بدون رصيد كاف، وفقا لوثيقة محكمة اطلعت عليها بلومبرج، وكان تم إصدار الشيكات كضمان على قرض قيمته 200 مليون دولار تقريبا إلى أبراج و 100 مليون دولار إلى نقفي من قبل عائلة جعفر – ومقرها الإمارات- ، وفقاً لحبيب الملا ، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر ماكنزي والممثل القانوني لمؤسس أبراج.

ومن المعروف أن الشيكات التى ليس لها رصيد كاف تعد جريمة جنائية وفقا للقانون الإماراتي وانعقدت اليوم الخميس، جلسة فى المحكمة لنظر القضية.

ومن ناحية أخرى تحاول شركة أمانة هولدينج( القابضة) عقد عدة صفقات للاستفادة من انهيار شركة أبراج لتتصدر الاستثمار فى قطاعات الرعاية الصحية والتعليم فى منطقة الخليج ومصر و الهند كما يقول شمشير فياليل، العضو المنتدب الذى يؤكد أن الفرصة سانحة الآن ليحتل المركز الأول.

وتستخدم شركة أمانة القابضة لتى تتخذ من دبى مقرا لها أقل من 60 % من رأسمالها المدفوع البالغ 25 مليار درهم ( 680 مليون دولار) بدون أى ديون، مما يساعدها على تمديد عضلاتها المالية و الفوز بحصة ضخمة فى السوق.

ومن المقرر أن تمتلك شركة “أمانة” القابضة التي تتخذ من دبي مقرا لها جميع حرم جامعة “ميدلسكس” التي يقع مقرها في المملكة المتحدة ، والتي يبلغ دخلها السنوي نحو 40 مليون دولار ليأتى هذا الاستحواذ على “ميدلسكس” في وقت مناسب لأمانة القابضة، وفي وقت صعب تمر به شركة أبراج .

وكانت شرك أبراج كالبيتال الإماراتية إجراءات تصفية أصولها لسداد مستحقات للدائنين، وإعادة هيكلة المجموعة وتوصلت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر إلى اتفاق لبيع حصتها في جامعة “ميدلسكس” إلى شركة أمانة القابضة مقابل 100 مليون دولار و تم التوقيع على اتفاق مبدئي ولكن لم يتم إبرام الصفقة حتى الآن.