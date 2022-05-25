أبحاث أمريكية: جدري القرود لا ينتقل عبر الهواء

ترغب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في تهدئة القلق العام بشأن كيفية انتقال فيروس جدري القرود ، مع التأكيد على أنه لا ينتشر بهذه السهولة عبر الهواء لأنه يتطلب اتصالًا وثيقا بشخص مصاب، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

وقال مسؤولو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن فيروس جدري القرود ينتشر بشكل أساسي من خلال الاتصال الجسدي المستمر مثل اللمس الجلدي مع شخص مصاب بطفح جلدي نشط.، مضيفين أنه يمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا من خلال الاتصال بمواد بها الفيروس مثل الفراش والملابس المشتركة.

لكنهم قالوا إن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي أيضًا، على الرغم من أنه ليس بنفس السهولة التي ينتشر بها فيروس كورونا المستجد.

يمكن لمريض جدري القرود المصاب بآفات في الحلق أو الفم أن ينشر الفيروس من خلال الرذاذ التنفسي إذا كان حول شخص آخر لفترة طويلة من الزمن. ومع ذلك، فإن الفيروس لا ينتشر بسهولة بهذه الطريقة، وفقًا للدكتورة جينيفر مكويستون، مسؤولة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مكويستون للصحفيين في اتصال هاتفي:”هذا ليست كوفيد-19″.

على سبيل المثال ، قام تسعة أشخاص مصابين بجدري القرود برحلات طويلة من نيجيريا إلى دول أخرى دون إصابة أي شخص آخر على متن الطائرات، وفقًا لـ مكويستون.

وتابعت: “هذا ليس موقفًا حيث إذا مررت بشخص ما في متجر البقالة، فسيكونون عرضة لخطر الإصابة بجدرى القرود”.

تعد الآفات التي تميز جدري القرود هي المصدر الذي ينتشر منه الفيروس، ويكون الناس أكثر عدوى عندما تظهر هذه الآفات على الجلد، وفقًا للدكتور جون بروك ، اختصاصي الأوبئة الطبية في قسم مكافحة الإيدز في مركز السيطرة على الأمراض.

ومع ذلك ، قال بروكس إنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية استخدام الاحتياطات القياسية للأمراض المعدية عند علاج مريض مصاب بجدري القرود ، بما في ذلك ارتداء قناع التنفس N95 والقفازات والعباء إذا كان الاتصال بالمريض قريبًا بشكل خاص.

كانت الولايات المتحدة قد رصدت حالة إصابة واحدة بجدرى القردة فى ماساتشوستس وأربع حالات مفترضة فى مدينة نيويورك وفلوريدا ويوتا تحتاج إلى مزيد من التحليل.

وقد تم التعرف على حالات جدري القرود الأخيرة في الولايات المتحدة وحول العالم على أنها سلالة من غرب أفريقيا، وهي شكل أخف من الفيروس.

وينتمي جدري القرود إلى نفس عائلة الجدري، ولكنه ليس شديدا.

وأشارت مكويستون إلى أن معظم المصابين بهذه السلالة من جدري القرود يتعافون في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون علاج محدد.