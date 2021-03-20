«أبتريل وباركينول».. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بمعبر السلوم

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية -اليوم السبت- محاولة تهريب أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية بكمية بلغت 79 ألف قرص لعقاري “أبتريل وباركينول” في منفذ السلوم البري.

ترجع التفاصيل، إلى تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد نشاط عنصرين إجراميين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، يعتزمان تهريب كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة على جداول المخدرات مستخدمان في ذلك أتوبيس تابع لشركة نقل بري، وإعداد مخزن سري لإخفاء المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، والإدارة العامة لأمن الموانئ وضبطهما أثناء قيادتهما الأتوبيس المشار إليه أثناء إجراءات مغادرتهما للبلاد عبر منفذ السلوم البري بدائرة قسم شرطة السلوم.

وبتفتيش الأتوبيس ضُبط 79 ألفًا و970 قرص مؤثر لعقاري “أبتريل- باركينول”، مخبأة بمخزن سري داخل المطبخ الخاص بالأتوبيس.

وضُبط 57 أمبول “عقاقير دوائية”، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول، 2 زجاجة مواد كحولية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لإحدى الدول لترويجها على عملائهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.