«أباظة أوتو تريد» تفتح فرعا جديدا فى العبور

تعتزم شركة «أباظة أوتو تريد» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية فى السوق المحلية ، افتتاح فرع جديد على مساحة 3000 متر مربع بمنطقة العبور خلال العام الحالى .

وقال هشام الديب، مدير التسويق فى الشركة ، إن الفرع الجديد سيكون المقر الرئيسى فى عمليات التوزيع لكل الطرازات بمختلف فئاتها، ومن المقرر إنهاء التجهيزات النهائية وافتتاحه رسميًا خلال العام الحالى.

وأضاف لـ«المال» أن الشركة بصدد الانتهاء من إعداد خطتها التوسعية المتعلقة بافتتاح عدد من الفروع وصالات العرض المستقلة لبعض الماركات التجارية ومنها «سيات وسيتروين» فى مناطق القاهرة والأقاليم، بجانب تدشين فرعين جديدين خلال 2020.

هشام الديب: مباحثات مع «كيان إيجيبت» لتقديم خدمات الضمان والصيانة لعملاء «سيات» بالغردقة

وأكد مدير التسويق بـ «أباظة أوتو تريد» أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع شركة “كيان إيجيبت” للحصول على أحقية تقديم خدمات ما بعد البيع والضمان لعملاء سيارات سيات بمدينة الغردقة، تزامنًا مع نمو مبيعات العلامة التجارية الأوروبية فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن “أباظة أوتو تريد” تبحث أيضًا حاليًا مع عدد من البنوك المصرفية توسيع الخدمات التمويلية المقدمة للعملاء التى تهدف إلى زيادة شريحة المستفدين من برامج التقسيط، باعتبار أن تلك الفئة تمثل النصيب الأكبر من مبيعات سوق السيارات.

وقال “الديب” إن الشركة تعمل حاليًا بالتعاون مع شركات التأمين على تقديم حزمة من التسهلات الائتمانية وتحمل كل المصاريف الإدارية الخاصة ببيع السيارات “الزيرو” فى ضوء تخفيف العبء على المستهلكين وتنشيط حركة المبيعات.

وتوقع أن تسجل المبيعات لسيارات الركوب نموًا بنسب تتراوح بين 10 و%15 على خلفية التخفيضات السعرية التى تقدمها الشركات على طرازاتها التى نتجت عن هبوط أسعار العملات الأجنبية، وسط اشتداد المنافسة بين مختلف الماركات التجارية للحفاظ على مكانتها وحصتها السوقية.

كانت سوق السيارات استقبلت خصومات سعرية بقيمة تعدت 40 ألف جنيه على العديد من طرازات العلامات التجارية ومنها “هيونداى، ونيسان، وسكودا، وبروتون، ولادا، وتويوتا، وفيات» منذ بداية العام الحالى حتى الآن.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب “الملاكى” سجلت تراجعًا بنسبة %13 لتسجل127.4 ألف وحدة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 145.8 ألف مركبة فى 2018.