أباظة أوتو تريد تفتتح صالة عرض بالمنصورة..الشهر المقبل

أحمد عوض:أكد مصدر مسؤل بشركة أباظة أوتو تريد - الموزع المعتمد لـ"هيونداي، بيجو، رينو، أوبل، سوبارو، فولفو، فيات وغيرها، افتتاح صالة عرض بمحافظة المنصورة خلال الشهر المقبل، كما سيتم تدشين ما يقرب من 3 مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة بالقاهرة لمختلف العلامات، بهدف زيادة حجم المبيعات، وتحقيق



أحمد عوض:

أكد مصدر مسؤل بشركة أباظة أوتو تريد – الموزع المعتمد لـ”هيونداي، بيجو، رينو، أوبل، سوبارو، فولفو، فيات وغيرها، افتتاح صالة عرض بمحافظة المنصورة خلال الشهر المقبل، كما سيتم تدشين ما يقرب من 3 مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة بالقاهرة لمختلف العلامات، بهدف زيادة حجم المبيعات، وتحقيق الحصة المستهدفة، التى تتراوح ما بين 10 و 15% العام الحالى.

وأشار إلى أن المبيعات تشهد حاليًا تحركا نسبيًا، بسبب عودة القوة الشرائية، وقيام العديد من الشركات بطرح عددًا من العروض الترويجية علي طرازاتها، موضحًا أن “أباظة أوتو تريد” تعتزم إطلاق عددا من النظم اائتمانية المختلفة، بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية، بهدف تخفيف العبء علي العملاء، الراغبين باقتناء سيارة جديدة.

وبخصوص توزيع سكودا، قال إنه من المرتقب تخصيص جزءًا من مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بمدينة الغردقة للعلامة سكودا، لتقديم الخدمة والصيانة، مضيفًا أنه سيتم توفير جميع طرازات سكودا عبر “أباظة أوتو تريد” نهاية الشهر الحالي.

وانضمت “أباظة أوتو تريد” إلى شبكة الموزعين المعتمدين لسيارات سكودا، مع وكيلها الجديد شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار.

يشار إلى أن مبيعات السيارات شهدت نموًا بنسبة 32 و5.7 % خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين – على التوالي، مسجلة بيع 14 ألفًا و 102 وحدة، فى أغسطس، و13 ألفًا و337 سيارة فى يوليو، مقارنة بمتوسط مبيعات النصف اﻷول، التى بلغت 9 آلاف و408 سيارات، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.