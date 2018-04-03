أباظة أوتو تريد تستهدف %15 حصة من مبيعات سوق السيارات

■ افتتاح فرع المهندسين مطلع 2019.. وتدرس تدشين 3 مراكز صيانة بالقاهرة أحمد عوضأكد وليد خضر، مدير إدارة التوكيلات، بمجموعة أباظة أوتو تريد، أن المجموعة تستهدف حصة 12 إلى %15 من إجمالى مبيعات سوق السيارات خلال 2018، من خلال خطة تعتمد على زيادة المعروض من مختلف العلامات التجارية، متوقعا أن تشه

■ افتتاح فرع المهندسين مطلع 2019.. وتدرس تدشين 3 مراكز صيانة بالقاهرة

أحمد عوض

أكد وليد خضر، مدير إدارة التوكيلات، بمجموعة أباظة أوتو تريد، أن المجموعة تستهدف حصة 12 إلى %15 من إجمالى مبيعات سوق السيارات خلال 2018، من خلال خطة تعتمد على زيادة المعروض من مختلف العلامات التجارية، متوقعا أن تشهد مبيعات القطاع ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 10 و%15، ليصل إلى 180 ألف وحدة بنهاية العام الحالى.

وقال إن العام الماضى شهد العديد من التحديات واضطرابات على سوق السيارات، ممثلة فى ارتفاع اﻷسعار وانخفاض الطلب من جانب القوة الشرائية، اﻷمر الذى تسبب فى غياب الرؤية وتعليق الخطط الاستثمارية للقطاع، مضيفا أن “أباظة أوتو تريد” اتخذت استراتيجية خلال 2017، تعتمد على التوسع فى مختلف المناطق الجغرافية منها محافظة الدقهلية”، إضافة إلى أن الشركة حرصت على تعيين الكوادر ذات الكفاءات العالية؛ بهدف تنشيط عمليات البيع والحد من تقليل الخسائر.

وأوضح أن الخطة المستقبلية لـ”أباظة أوتو تريد” تسير فى اتجاه التوسع فى شبكة الفروع ومراكز الصيانة لتصل إلى 15 فرعًا و3 مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة بحلول 2020، بنطاق محافظة القاهرة، موضحا أن العام الحالى سيحدد ملامح الخطط الاستثمارية لمعظم شركات السيارات، متوقعا أن تفتتح المجموعة فرعا جديدا بمنطقة المهندسين نهاية 2018.

ويذكر أن شركة أباظة أوتو تريد موزعًا لـ 33 علامة تجارية بالسوق، وتمتلك 11 فرعا متخصص لعمليات البيع والشراء موزعة بمختلف الأقاليم، إضافة إلى مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة بمدينة الغردقة.

وأشار إلى أن المجموعة تتفاوض مع عدد من البنوك المصرفية والشركات التأمينية فى إطار تخفيض اﻷسعار والخدمات اائتمانية وكذا دعم العمليات التمويلية للسيارات؛ مما سيساهم فى عودة القوة الشرائية التى فقدت القدرة على اقتناء سيارة جديدة.

وتوقع خضر، أن تشهد سوق السيارات تغييرات جذرية خلال 2018؛ من خلال زيادة الحصة السوقية للسيارات الصينية المنشأ فى ظل زيادة الطلب عليها وارتفاع فرص تنافسيتها، مضيفا أن السوق يترقب دخول علامات جديدة فى المباحثات التى يجريها الوكلاء مع الشركات اﻷم.

وأشار إلى أن خطط وكلاء السيارات اتجهت إلى السيارات الرياضية المتعددة ااستخدمات بالتزامن مع ارتفاع مبيعاتها ونمو حصتها السوقية.

وعن مدى نجاح السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، قال إن تلك الفئة من المركبات ستحقق نموا خلال العامين المقبلين، تزامنا مع توجه معظم الشركات العالمية بطرحها بمختلف اﻷسواق، إضافة إلى الدولة بدأت فى تأهيل البنية التحتية بتدشين محطات شحن كهربائية.

وطالب بضرورة تدخل القطاع المصرفى وشركات تمويل السيارات بإطلاق أنظمة ائتمانية متعددة لقطاع السيارات، إضافة إلى إعادة طرح الفئات التى تتراوح أسعارها من 100 و1500 ألف جنيه مرة أخرى من جانب الوكلاء بااتفاق مع الشركات العالمية؛ بهدف إنعاش سوق السيارات.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بمختلف شرائحها «ملاكى – أتوبيسات – شاحنات» سجلت ارتفاعا بنسبة %10 مسجلة بيع 10.3 ألف وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 9.4 ألف مركبة خلال نفس الفترة ذاتها من 2017؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».