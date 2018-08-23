أباتشي ترفع استثماراتها في التنقيب عن البترول لمليار دولار سنويًا

خالد بدر الدينأعلن جون كريستمان، رئيس شركة أباتشي الأمريكية، أن شركته تخطط لزيادة استثماراتها في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بمصر إلى مليار دولار سنوياً.وقال كريستمان، إنه من المخطط أن تصل استثمارات الشركة في مصر إلى مليار دولار سنوياً، بما يعكس ما تمثله من أهمية بالنسبة لأباتشي"، وفق

خالد بدر الدين

أعلن جون كريستمان، رئيس شركة أباتشي الأمريكية، أن شركته تخطط لزيادة استثماراتها في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بمصر إلى مليار دولار سنوياً.

وقال كريستمان، إنه من المخطط أن تصل استثمارات الشركة في مصر إلى مليار دولار سنوياً، بما يعكس ما تمثله من أهمية بالنسبة لأباتشي”، وفقاً لبيان أصدرته وزارة البترول المصرية، اليوم، عقب اجتماع بين وزير البترول طارق الملا ورئيس الشركة الأمريكية بالقاهرة.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن وزارة البترول وقعت الأسبوع الماضى ثلاثة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز مع شركات، من بينها إيني الإيطالية باستثمارات إجماليها 139.2 مليون دولار لحفر 15 بئرًا جديدة، منها اتفاق أُبرم مع شركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وثروة للبترول وإيني بمنطقة نور في البحر المتوسط لحفر بئرين باستثمارات قيمتها 105 ملايين دولار.

وتم إبرام الاتفاق الثاني مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وإيني واينا نافتابلين الكرواتية بمنطقة رأس قطارة في الصحراء الغربية لحفر تسع آبار بإجمالي استثمارات 11.7 مليون دولا.

والاتفاق الثالث مع هيئة البترول وإيني وبي.بي البريطانية، ويخص منطقة دلتا النيل لحفر أربع آبار باستثمارات 22.5 مليون دولار، وتشمل الاتفاقات توقيع منح بقيمة 55 مليون دولار.

وأكد كريستمان، رغبته في تكوين فريق عمل مشترك لإعداد خطة عمل لمدة خمس سنوات قادمة، تشمل برامج الاستكشاف والحفر، وحجم استثماراتها، والإنتاج المتوقع، باستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة البترول والغاز وإنه يجرى دراسة مناطق جديدة للتقدم في المزايدات التي سيتم طرحها، في ضوء الاحتمالات البترولية المرتفعة التي تتميز بها مناطق مصر البترولية.

وتخطط شركة أباتشى لبدء العمل في منطقة الامتياز الجديدة “شرق بحرية” بالصحراء الغربية، التي تم توقيع اتفاقيتها منتصف الشهر الماضي، فور الانتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة، لبدء أعمال برنامج الحفر الطموح في هذه المنطقة باستخدام حفارين.

وأشاد بما حققته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من إنجاز في كافة النواحي الاقتصادية بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح من خلال رؤية شاملة وواضحة وقرارات جريئة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

وبحث كريستمان ووزير البترول سبل توسيع النشاط الاستكشافي لأباتشي في مصر، وكذلك موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة في مصر.