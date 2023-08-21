«أباتشي الأمريكية»: 145 ألف برميل بترول إنتاجنا اليومي في مصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية والوفد المرافق الذي ضم ستيف ريني نائب الرئيس التنفيذي وديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير اباتشي مصر .

وشهد اللقاء استعراض خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الآبار، وخططها لزيادة حجم أعمالها في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ برنامج حفر مكثف للآبار وتنميتها مما ساهم في التغلب علي التناقص الطبيعى في الآبار وزيادة معدلات الإنتاج والتي بلغت حالياً مستويات تتعدي 145 ألف برميل يوميا.

وأكد المهندس طارق الملا أن أباتشي حققت خلال الفترة الأخيرة عدة نجاحات في ظل برنامج حفر الآبار الطموح الجاري تنفيذه في الصحراء الغربية بالتعاون مع قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج، مشيراً إلي أن ذلك يمثل حافز جيد للشركة لضخ استثمارات اضافية والعمل في مناطق استكشافية جديدة في ظل توافر اجهزة الحفر و التكنولوجيات الجديدة وتطور وسائل ونظريات الحفر مع وجود احتمالات بترولية مرتفعة في الصحراء الغربية.

وأضاف الملا أنه ناقش مع مسئولي أباتشي فرص مد انشطتها إلي منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي مما يشكل إضافة قوية لمحفظة أعمال أباتشي في مصر.

كما أشار الملا إلي الدور المتميز لنجاح نموذج إعادة الهيكلة في شركتي خالدة وقارون للبترول المشتركتين بين قطاع البترول وأباتشي، وتطبيق قواعد الحوكمة الأمر الذي أدي لزيادة كفاءة التشغيل وانعكس إيجابا علي خفض تكلفة البرميل وزيادة الإنتاج.

ومن جانبه أكد كريستمان أن نجاحات مشروعات وأنشطة أباتشي الأخيرة التي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية تشجعها وتزيد من رغبتها في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة، خاصة مع الخبرات المتراكمة وتقدم التكنولوجيات، وفي ظل التعاون والتنسيق المتميز مع قطاع البترول المصري والرؤية المشتركة لتحقيق النجاح، لافتاً إلي أن مصر تسهم بنصيب كبير في نشاط أباتشي علي مستوي العالم.

وشهد اللقاء التأكيد علي أهمية تعظيم استخدام الطاقة الشمسية في جميع مواقع الإنتاج البترولي بديلا للطاقات التقليدية لتوليد الكهرباء الأمر الذي يسهم في خفض النفقات وكفاءة التشغيل وبالتالي خفض تكلفة البرميل علاوة علي المردود البيئي للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وحضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.