«أباتشى الأمريكية» تعتزم ضخ إستثمارات جديدة لاستكشاف البترول فى الصحراء الغربية

أستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان رئيس شركة أباتشى العالمية والذى يزور مصر حالياً حيث تم بحث مجالات عمل الشركة فى مصر بمناطق امتيازها بالإضافة إلى خططها خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الإنتاج ، فضلاً عن تطوير منظومة العمل بالشركتين المشتركتين مع أباتشى (خالدة وقارون) في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى هذا الاطار خلال مؤتمر إيجبس 2022 وتفعيل دمج الشركتين.

رحب الملا خلال اللقاء باعتزام شركة أباتشى ضخ المزيد من الاستثمارات بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية سواء لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة أو لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمى والتى أظهرت إمكانات ومكامن بترولية واعدة وفى ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية والتى شجعت شركات البترول العالمية لتكثيف أنشطتها وتحقيق الاستفادة من هذه الأسعار .

لفت وزير البترول إلى أن أباتشى تعد شريكا استراتيجىا لقطاع البترول منذ أكثر من 25 عاماً حققت خلالها نتائج متميزة.

وأضاف بأن التكنولوجيات المتطورة التى ستوفرها شركة أباتشى ستفتح آفاق أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل ، مشيراً إلى المساهمة الفعالة لأباتشى فى تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بقطاع البترول بالإدارة المتوسطة فى إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع.

كما أكد على أهمية تطوير وتحسين أنظمة وسياسات الحوكمة بشركتى خالدة وقارون بعد تفعيل الدمج وكذلك نظم الموارد البشرية وبناء الكوادر والتحول الرقمى من خلال تحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه أكد كريستمان التزام أباتشى بتكثيف أنشطتها في مصر باعتبارها أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم وتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجالات البحث والاستكشاف وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة لرفع معدلات الإنتاج بالإضافة إلى المساهمة فى تنفيذ برامج تدريب العاملين بقطاع البترول.

وأشاد بما شهده قطاع الطاقة بمصر خلال الفترة الماضية من تطوير والخطوات الإيجابية نحو التحول لمركز إقليمى للبترول والغاز.