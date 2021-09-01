«آي. يو. إف مصر» تفتتح 40 فرعًا جديدًا لها في 10 محافظات

التوسعات مكنت الشركة من توفير أكثر من 500 فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 1630 عاملا

أعلنت شركة آي. يو. إف مصر، العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات، المالكة للعلامة التجارية “أبو عوف” أنها نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق مستهدفاتها التوسعية الرامية لدعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل للشباب، والنهوض بصناعة المواد الغذائية في مصر.

قال أيمن عوف، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة “آي. يو. إف مصر”، إن الشركة تمكنت من إضافة 40 فرعًا ومنفذًا جديدًا لها خلال الفترة الماضية، منها 10 فروع تم افتتاحها في النصف الأول من العام الحالي 2021.

مؤكدا أن الفروع الجديدة تجعل AUF العلامة التجارية الأكبر والأوسع انتشارًا في مجال الصناعات الغذائية بمصر، حيث يبلغ إجمالي عدد فروعها حتى الآن 180 فرعًا وأكثر من 1000 وحدة لحفظ المخزون، موزعة بين 10 محافظات حيث تتواجد في القاهرة، والجيزة، وطنطا، والغردقة، وأسيوط، وبورسعيد، والسخنة، والمنصورة، الإسكندرية وشرم الشيخ.

وأكد أيمن عوف أن هذه التوسعات جاءت بالتزامن مع افتتاح مصنعنا الجديد بمدينة العاشر من رمضان والمخصص لإنتاج القهوة، وذلك في إطار جهودنا المستمرة لدعم وتعزيز صناعة القهوة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية.

موضحًا أن الشركة أصبحت تمتلك مصنعين رئيسيين في المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، والعاشر من رمضان بجانب مقر لوجيستي في مدينة 6 أكتوبر لحفظ المخزون وجميعهم مزودون بأحدث تقنيات الصناعة العالمية ومنظومة الكترونية متكاملة لرقابة الجودة والسلامة الغذائية في كافة مراحل الإنتاج.

وقال عوف: النجاحات التي حققتها الشركة في السوق المصرية والأسواق الخارجية كانت دافعًا لأن تقوم تنمية فينتشر كابيتال بالاستثمار في أي. يو. إف الهولندية وشراء حصة بقيمة 27% من أسهمها خلال عام 2020، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف “أي. يو. أف مصر” في التوسع بشكل أكبر في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة ساعدت على الانتشار في محافظات جديدة وزيادة عدد الفروع وافتتاح مصانع جديدة مثل مصنع القهوة في العاشر من رمضان.

وأوضح عوف أن هذه التوسعات مكنت الشركة من توفير أكثر من 500 فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 1630 عاملا، مؤكدا أن الشركة تهدف لزيادة عدد فروعها خلال العام المقبل 2022، إلى 220 فرعا وهو ما سيوفر فرص عمل إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أيمن عوف مساعد الرئيس التنفيذي لشركة “أي. يو. أف مصر”، أن رؤية مجلس الإدارة تهدف لأن نكون أفضل علامة تجارية للمكسرات المحمصة والقهوة في العالم، مشيرا إلى أن AUF تنتج أكثر من 1000 منتج مختلف، كما تم طرح 20 منتجا جديدا خلال الستة شهور الماضية.

وأضاف قائلا: “يتم تصدير منتجاتنا لعدد كبير من الدول الأوروبية مثل انجلترا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين وماليزيا وهونج كونج ودول الخليج العربي السعودية، والكويت والإمارات، فضلا عن ليبيا وفلسطين، ونعمل على زيادة حصتنا في هذه الأسواق وفتح أسواق جديدة”.

