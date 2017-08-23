آي هوم تنفذ مشروعات عقارية بتكلفة تتجاوز مليار جنيه

محمود زكيكشف أحمد السيد، مدير مبيعات شركة آي هوم للاستثمار العقاري، أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات عقارية بأكثر من منطقة في بيت الوطن والأندلس، بالإضافة إلى ميني كومباوند الصرح 2 ومصر الجديدة، وتتمثل المشروعات في تنفيذ عمارات منفصلة بتلك المناطق، بالإضافة إلى ميني كومباوند، مشيرًا إلى أن التكلفة ال

محمود زكي

كشف أحمد السيد، مدير مبيعات شركة آي هوم للاستثمار العقاري، أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات عقارية بأكثر من منطقة في بيت الوطن والأندلس، بالإضافة إلى ميني كومباوند الصرح 2 ومصر الجديدة، وتتمثل المشروعات في تنفيذ عمارات منفصلة بتلك المناطق، بالإضافة إلى ميني كومباوند، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تنفذها الشركة تتجاوز مليار جنيه.





وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، أن مشروعات بيت الوطن تبدأ بمساحات 169 مترًا مربعًا للوحدة، وتصل إلى 232 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن التسليم في منطقة بيت الوطن يبدأ في 2020، مشيرًا إلى أن أسعار المتر في المشروعات تبدأ من 6200 جنيه، ويتمتع مشروعات بيت الوطن كاميرات أمن وحراسة، بالإضافة إلى بوابات جراج إلكترونية ودش مركزي، مؤكدًا أن بيت الوطن يقع في منطقة مميزة بالقرب من الرحاب ومدينتي، وهو ما يجعلها فرصة مميزة للاستثمار.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمشروعات منطقة الأندلس فإن المساحات تبدأ من 127 مترًا مربعًا إلى 167 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بتسليم الوحدة بتشطيبات ألترا مودرن، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تلبي رغبات العميل واحتياجاته داخل الوحدة.

ولفت إلى أن مينى كومباوند الصرح 2 والذي يقع في منطقة اللوتس الشمالية بالقاهرة الجديدة حيث تتراوح المساحات في الكومباوند من 127 مترًا مربعًا إلى 167 مترًا، مشيرًا إلى أن الكومباوند يتمتع بوجود حمام سباحة وناد صحي وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى مشروع جديد في مصر الجديدة والتي تتراوح المساحات فيه من 195 مترًا إلى 250 مترًا مربعًا.

وأكد مدير المبيعات أن الشركة تعتمد في طرق السداد على تقديم تسهيلات مختلفة للعملاء، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من طريق للسداد يختار العميل منها ما يناسبه.

وتابع أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في زيادة أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن طن الحديد قفز بنسبة تتجاوز 120%، بالإضافة إلى أن أسعار طن الأسمنت وصلت إلى أكثر من 800 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن كل هذا أسهم في زيادة أسعار الوحدات، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في عملية التشطيب والوجهات والتي ارتفعت بطريقة جنونية، إذ إن أغلب تلك المواد يتم استيرادها من الخارج ومع أزمة الدولار ارتفعت بهذه الطريقة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عدة سنوات نفذت خلالها عددًا من المشروعات في عدد من المدن الجديدة، وبالأخص القاهرة الجديدة بشكل عام.