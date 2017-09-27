آي موبايلي تقتنص توكيلا صينيا جديدا للهواتف

سمية كمال:تعتزم شركة آى موبايلى للاستيراد والتوكيلات التجارية التعاقد مع توكيل صينى جديد من أكبر 15 علامة تجارية فى بكين، خلال العام المقبل.قال ياسر محمد، مدير مبيعات الشركة، إن «آى موبايلى» تعمل كمصنّع ومستورد للهواتف من الصين، وتعتبر الوكيل الحصرى لعلامتى «آى موبايلى»،

سمية كمال:

تعتزم شركة آى موبايلى للاستيراد والتوكيلات التجارية التعاقد مع توكيل صينى جديد من أكبر 15 علامة تجارية فى بكين، خلال العام المقبل.

قال ياسر محمد، مدير مبيعات الشركة، إن «آى موبايلى» تعمل كمصنّع ومستورد للهواتف من الصين، وتعتبر الوكيل الحصرى لعلامتى «آى موبايلى»، و«ANAS» الصينيتين بمصر، موضحًا أن هواتف الشركة تخاطب الشرائح السعرية المتوسطة والدنيا.

وأكد محمد، لـ«المال»، أن الشركة تقوم حاليًّا بتسويق أجهزتها عبر عدد من مواقع التجارة الإلكترونية، ومنها «جوميا وسوق دوت كوم واشتري»، كما تُجرى مباحثات مع عدد من الموزعين بالسوق المحلية، مثل فتح الله، وهايبر ماركت للغرض نفسه.

وألمح إلى أن «آى موبايلى» تتواجد بـ20 محافظة، وتخطط للتوسع على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء مراكز جديدة للبيع وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى بمدن الإسكندرية والدلتا والصعيد، بالإضافة إلى افتتاح مركز رئيسى آخر بالقاهرة، بخلاف مركز شبرا.

وعلى صعيد أثر المتغيرات الاقتصادية على مبيعات الشركة أضاف أن شركته لم تتأثر كثيرًا بارتفاع معدل التضخم والظروف الاقتصادية الأخيرة، إذ تسعى لنشر الوعى بعلامتها التجارية كمرحلة أولى للوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين، بدلًا من تحقيق هوامش ربح كبيرة.

وأكد أن السوق شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة أسعار أجهزة المحمول بنسبة تراوحت بين 40 و%50، بينما زادت أسعار هواتف الشركة بنسبة من -20 %25؛ نظرًا لتغير سعر الدولار الجمركى من فترة لأخرى.

كان البنك المركزى المصرى قد أصدر، فى نوفمبر الماضى، قرارًا بتعويم الجنيه، وحدد وقتها السعر الاسترشادى لصرف الدولار عند 13 جنيهًا، لكنه قفز خلال ساعات ليسجل مستويات أعلى من 16 جنيهًا.

وطوال الأشهر الماضية لم يشهد الجنيه المصرى تعافيًا حقيقيًّا مقابل الدولار الذى استقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 17 و18 جنيهًا رغم قيام وزارة المالية أكثر من مرة بخفض سعر صرف الدولار الجمركى الذى يعتمد عليه المستوردون وكبار التجار، والذى يسهم بنسبة كبيرة فى تحديد أسعار السلع.

ونوه بأن الشركة طرحت نوعين من أجهزة التابلت تدعم تكنولوجيا الجيل الثالث للاتصالات «3G»، وهماSG008 ، وS999 قبل عيد الأضحى، والذى لقى رواجًا كبيرًا، بالإضافة إلى امتلاكها 4 هواتف تقليدية، سواء المحاطة بالإطار البلاستيكى أو المعدنى، وهى K1، K2، k4، وk5.

ولفت إلى استهداف الشركة فى الوقت الحالى التركيز على موديلات هواتف الجيل الثالث، إلا أنها تعتزم إعادة النظر مجددًا فى إنتاج واستيراد موديلات تعتمد على تكنولوجيا الجيل الرابع، بالتزامن مع طرح الخدمة رسميًّا نهاية الأسبوع الحالى.

وبحسب وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، فى حوار سابق نشرته “المال” مؤخرًا، فإن حجم استيراد مصر من الهواتف سنويًّا يدور بين 2.5 و3 مليارات دولار، مما يؤكد وجود فرص واعدة للتصنيع المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

يُذكر أن “سامسونج” تستحوذ على %43 من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها هواوى بـ%20، ثم لينوفو الصينية وإتش تى سى التايوانية بـ%10 لكل منهما، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات صينية أخرى منها أوبو وتكنوموبايل وإنفينيكس.

يُشار إلى أن أول مصنع جارٍ إنشاؤه بمنطقة أسيوط التكنولوجية مملوك لشركة سيكو مصر للإلكترونيات، ويقع على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات 15 مليون دولار، ويضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير %65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية للسوق المصرية، ويخطط لتصنيع 1.8 مليون جهاز محمول سنويًّا.