«آي كابيتال» تطلق Orla القاهرة الجديدة باستثمارات تفوق 5 مليارات جنيه

تستعد شركة آى كابيتال للتنمية والتطوير العمراني لطرح مشروع Orla على طريق السويس.

قال المهندس محمود أبو الخير، رئيس مجلس إدارة آي كابيتال إن مشروع Orla مجمع سكنى (كمبوند) بموقع متميز للغاية بالقاهرة الجديدة يطل مباشرة على الطريق المحورى لطريق السويس وشارع التسعين الشمالى.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 12 فدانًا بنسبة بنائية 18% والباقى مساحات خضراء ومعالم مائية.

مكونات المشروع

وذكر أبو الخير أن (Orla) مشروع متكامل به مبنى متعدد الأنشطة (تجارى – إدارى – طبى) على مساحة 6000 متر لخدمة الملاك؛ كما يحتوى على عدد من الوحدات السكنية التى تتراوح مساحاتها ما بين 70 إلى 257 مترا.

وأشار رئيس آى كابيتال إلى انه تم إسناد إعداد التصميمات الهندسية والاستشارية لشركة معمار للخدمات الاستشارية.

وأضاف أنه وفقاً للجدول الزمنى للمشروع من المقرر التسليم خلال 3 سنوات، ومن المستهدف ضخ حوالى مليار جنيه كإنشاءات خلال العام الجارى.

خطة توسعية

وكشف أبو الخير عن الخطة التوسعية للشركة والمخطط لها ضخ 2 مليار جنيه فى مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

الجدير بالذكر أن المهندس محمود أبو الخير هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جدير وشركة آى كابيتال؛ ومؤسس جرو للهندسة المعمارية والبناء ومؤسس استوديو بانتيرا للتصميم الداخلى؛ كما يتولى عضوية مجلس إدارة جمعية مطورى تنمية القاهره الجديدة.