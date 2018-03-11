آي سكور: 60% من تمويلات مبادرة الـSMEs لكيانات ليس لها ميزانيات معتمدة

أحمد الدسوقى ومنى عبد البارىقال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I-score"، إن 60% من تمويلات البنوك فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMES، تم ضخها لكيانات ليس لديها ميزانيات معتمدة.جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، للإعلا

أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى

قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-score”، إن 60% من تمويلات البنوك فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMES، تم ضخها لكيانات ليس لديها ميزانيات معتمدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، للإعلان عن بدء التشغيل الفعلي للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وأشار إلى أن البنوك ضخت 90 ألف تسهيل ائتمانى 80 مليار جنيه، فى مبادرة المشروعات الصغيرة منذ إطلاقها فى عام 2016 وحتى الآن، بعد الاستعلام من قبل شركة I-score، مؤكدًا أن الشركة بذلت مجهود كبير للاستعلام عن التى احتاجت لتمويلات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-score ، أن السماح بالعمل بسجل الضمانات المنقولة سيخفض بشكل كبير من عميلة الاستعلام الائتمانى بالنسبة للكيان الذى سيحتاج إلى تمويل بنكى خلال الفترة المقبلة.